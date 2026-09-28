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Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksi kışa hijyen ve güvenlikle hazır

Altıeylül Belediyesi, Asuva Park’taki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde kapsamlı bakım, hijyen ve güvenlik çalışmaları yaparak kış sezonuna hazır hale getirdi.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:54

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gazi Mustafa Kemal Atatürk spor kompleksi kışa hijyen ve güvenlikle hazır

çalışmanın kapsamı:

Altıeylül Belediyesi, Asuva Park içinde yer alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde kış sezonu öncesi kapsamlı bakım, onarım, temizlik ve yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Tesis genelinde yapılan badana ve boya işlemleri tamamlanırken, kullanım alanlarının daha modern ve düzenli hale getirilmesine yönelik yenilemeler hayata geçirildi. Ayrıca tribünlerin temizliği ve boyası yapılarak izleyici alanlarının görünümü iyileştirildi.

pilates ve fitness alanlarında yenileme:

Kompleksin pilates ve fitness bölümlerinde boya ve bakım çalışmaları uygulandı. Daha önce kullanıma kapalı olan pilates soyunma odası yeniden düzenlenerek aktif hale getirildi; soyunma odasına PVC yer döşemesi serildi. Özel kulüplerin antrenör soyunma odalarında da yenileme çalışmaları yapıldı, böylece antrenman süreçlerine uygun altyapı güçlendirildi.

havuz bakımı ve onarımlar:

Yüzme havuzunda kapsamlı bir bakım süreci yürütüldü. Havuzun suyu boşaltılarak gerekli temizlik ve bakım işlemleri tamamlandı, kırık mermerler onarıldı ve depar taşları sökülerek bakım ve onarımdan geçirildi. Yapılan müdahalelerin ardından havuz yeniden doldurularak kullanıma hazır hale getirildi.

güvenlik ve hijyen önlemleri:

Havuz çevresindeki mazgallar temizlendi ve bakımları yapıldı. Özellikle çocukların ve tesis kullanıcılarının güvenliği dikkate alınarak havuz çevresine kaydırmaz petek paspaslar yerleştirildi ve uyarı levhaları yenilendi. Duş alanlarının temizlik, bakım ve yenilenme işlemleri tamamlanırken, tesis genelinde hijyen şartlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler uygulandı. Camlarda bulunan kullanılamaz perdeler kaldırıldı, yerine tesise uygun baskı görselleri yerleştirildi.

Kış dönemi 21 Eylül Pazartesi günü başlarken, yüzme havuzu 22 Eylül itibarıyla tekrar vatandaşların kullanımına açıldı. Yapılan düzenlemelerle tesisin genel görünümü yenilenmiş; sporcuların, abonelerin, üyelerin ve özellikle çocukların daha güvenli ve hijyenik şartlarda spor yapmaları hedeflendi.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli çalışmalarla ilgili olarak tesislerin yalnızca görüntüsünü yenilemediklerini, aynı zamanda hijyen, güvenlik ve kullanım konforunu da önceliklendirdiklerini belirtti. Başkan Şehirli, çocukların ve gençlerin spor yaparken kendilerini güvende hissetmelerinin önemine vurgu yaparak kış dönemiyle birlikte tesisin yeniden hizmete açıldığını ve Altıeylül’de sporun daha geniş kesimlere ulaşması için yenileme çalışmalarının süreceğini ifade etti.

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ KIŞ SEZONUNA HAZIR

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR KOMPLEKSİ KIŞ SEZONUNA HAZIR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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