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Erzincan'da simit boğazına kaçan tır şoförü çevredeki görevlilerce kurtarıldı

Erzincan Hocabey Mahallesi'nde seyir halindeki tırda yemek yerken boğazına simit kaçan şoför, çevredeki güvenlik görevlilerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Erzincan'da simit boğazına kaçan tır şoförü çevredeki görevlilerce kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Erzincan Hocabey Mahallesi Şeker Fabrikası önünde seyir halindeki tırın şoförü, yemek yerken boğazına simit kaçması üzerine aracını durdurup aşağı indi. Nefes almakta güçlük çeken şoför, çevredeki güvenlik görevlilerinden yardım istedi.

Müdahale anı:

Durumu fark eden güvenlik görevlileri hızlı şekilde müdahale ederek, şoförün boğazına kaçan simidi çıkardı. Müdahalenin ardından şoför tekrar nefes almaya başladı ve görünür şekilde rahatladı.

Sonrası ve uyarı:

Olay, kısa sürede kontrol altına alınırken, çevredeki kişilerin süratli reaksiyonunun belirleyici olduğu görüldü. Sürücülere araç kullanırken yemek yememenin riskleri hatırlatılabilir; acil durumlarda çevreden yardım istemek hayati önem taşıyor.

ERZİNCAN&#039;DA BOĞAZINA SİMİT KAÇAN TIR ŞOFÖRÜNÜ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

ERZİNCAN'DA BOĞAZINA SİMİT KAÇAN TIR ŞOFÖRÜNÜ GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KURTARDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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