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Ordu'da narkotik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Ordu'da Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; 57,90 gram bonzai ve 136 sentetik ecza ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ordu'da narkotik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Ordu'da operasyonun ayrıntıları:

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

El konulan maddeler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, paketlenmiş şekilde 57,90 gram bonzai ile birlikte 136 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler üzerinde yapılan ilk incelemeler, suç unsurlarının toparlanarak delil niteliği taşıyacak şekilde kayda geçirildiğini gösteriyor.

Yasal süreç ve soruşturma:

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütüldüğünü ve benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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