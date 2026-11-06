Ordu'da narkotik operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

Ordu'da operasyonun ayrıntıları:

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

El konulan maddeler:

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, paketlenmiş şekilde 57,90 gram bonzai ile birlikte 136 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler üzerinde yapılan ilk incelemeler, suç unsurlarının toparlanarak delil niteliği taşıyacak şekilde kayda geçirildiğini gösteriyor.

Yasal süreç ve soruşturma:

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yetkililer, operasyonun uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütüldüğünü ve benzer çalışmalara devam edileceğini bildirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDELER