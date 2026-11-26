Soğuk havanın günlük yaşama etkileri:

Erzincan'da etkili olan soğuk hava kent yaşamını zorlaştırdı. Refahiye ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar düştü. Yüksek kesimlerde görülen kar yağışının ardından kent merkezinde hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.

Soğuk nedeniyle park halindeki araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç camlarındaki buzları temizlemek için uğraşırken, bazıları araçlarını çalıştırıp camların çözülmesini bekledi.

Soğuk hava dere ve akarsuları da etkiledi; bazı dere kenarlarında kısmi buzlanmalar yaşandı. Özellikle bölgedeki yüksek rakımlı alanlarda kar örtüsü etkisini gösterirken, Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü uyarısı:

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olaylarının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Meteoroloji, buzlanma ve don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

DAĞLARA KAR, ŞEHRE AYAZ DÜŞTÜ