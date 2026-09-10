Erzincan'da tırın kapattığı sokakta motosikletli grup ile okul idarecileri karakolda buluştu

Erzincan'da, Ordu Caddesi'ndeki bir ara sokakta tırın yolu kapatması sonucu motosikletlilerin geçememesi üzerine gerginlik yaşandı. Olay, Cumhuriyet Ortaokulunun taşınması kapsamında akşam saatlerinde okul malzemelerinin tıra yüklendiği sırada meydana geldi.

Olayın gelişimi:

Motosikletli grup, dar sokakta ilerleyemeyince duruma tepki gösterdi ve okul idarecileri ile tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek taraflar arasında karşılıklı hakaretleşmeye dönüştü.

Polis müdahalesi ve sonuç:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Birbirlerinden şikayetçi olan motosikletli grup ile okul idarecileri polis merkezine götürüldü ve konuyla ilgili resmi işlemler başlatıldı.

ERZİNCAN’DA MOTOSİKLETLİ GRUP İLE OKUL İDARECİLERİ ARASINDAKİ TARTIŞMA KARAKOLDA SONA ERDİ