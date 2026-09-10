Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması

etkinlik hakkında:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma, SİBERAY programı kapsamında planlandı. Etkinlik, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi ve yerel toplulukla doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

verilen konular:

Etkinlikte katılımcılara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve genel siber güvenlik konularında bilgi verildi. Polis ekipleri, bu başlıklarda karşılaşılabilecek risklere dikkat çekti ve gündelik dijital alışkanlıklarda yapılabilecek basit önlemleri aktardı.

uyarılar ve dağıtılan materyaller:

Ekipler, vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca bilgilendirici içeriklerin yer aldığı çeşitli broşürler dağıtıldı ve katılımcılara şüpheli durumlarda başvurulacak kurumlara ilişkin yönlendirmeler yapıldı.

ERZİNCAN’DA ESNAF VE VATANDAŞLARA SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ