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Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması

Erzincan'da polis SİBERAY etkinliğiyle esnaf ve vatandaşları siber suçlara, yasa dışı bahis ve güvenli internete karşı bilgilendirdi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 00:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzincan'da yerel esnafı hedef alan siber farkındalık çalışması

etkinlik hakkında:

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma, SİBERAY programı kapsamında planlandı. Etkinlik, Erzincan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki esnaf ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirildi ve yerel toplulukla doğrudan iletişim kurulmasına olanak sağladı.

verilen konular:

Etkinlikte katılımcılara teknoloji bağımlılığı, güvenli internet kullanımı, yasa dışı bahis, siber suçlar ve genel siber güvenlik konularında bilgi verildi. Polis ekipleri, bu başlıklarda karşılaşılabilecek risklere dikkat çekti ve gündelik dijital alışkanlıklarda yapılabilecek basit önlemleri aktardı.

uyarılar ve dağıtılan materyaller:

Ekipler, vatandaşların dijital ortamda karşılaşabilecekleri tehditlere karşı tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca bilgilendirici içeriklerin yer aldığı çeşitli broşürler dağıtıldı ve katılımcılara şüpheli durumlarda başvurulacak kurumlara ilişkin yönlendirmeler yapıldı.

ERZİNCAN’DA ESNAF VE VATANDAŞLARA SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

ERZİNCAN’DA ESNAF VE VATANDAŞLARA SİBER GÜVENLİK BİLGİLENDİRMESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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