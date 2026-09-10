Kayseri'de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bıçaklı kavga: 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda, yabancı uyruklu A.T. (17) göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.T. (17)'ye olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı daha sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından çocuğun durumu ağır olarak bildirildi.

Polis çalışması ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak üzere çalışma başlattı. Olayla ilgili olarak soruşturma yürütülüyor; yetkililer kaçan şahısların tespiti ve olayın nedenine ilişkin araştırmayı sürdürüyor.

KAYSERİ’NİN KOCASİNAN İLÇESİNDE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA YABANCI UYRUKLU BİR ÇOCUK YARALANDI. EKİPLER ŞÜPHELİ ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.