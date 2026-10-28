Erzincan'da yerel olarak kuvvetli sağanak riski

meteorolojik değerlendirme:

Bölgede yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Erzincan ve çevresinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tahminlere göre yağışlar bazı alanlarda yer yer kuvvetli olacak.

Aynı değerlendirme Bayburt ve Erzurum illerini de kapsıyor; genel olarak bölge çapında havanın parçalı ve çok bulutlu seyretmesi öngörülüyor.

görüş mesafesi ve zamanlama:

Sabah ve gece saatlerinden itibaren bölgede pus ve yer yer sis hadisesinin etkili olacağı tahmin ediliyor, bu nedenle görüş mesafesinde azalma beklenmeli.

sıcaklık ve rüzgâr beklentisi:

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgârın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği, yağış anında ise yer yer kuvvetli rüzgâr görülebileceği öngörülüyor.

Vatandaşların ani yağış, azalan görüş mesafesi ve yerel kuvvetli rüzgâr koşullarına karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

ERZİNCAN İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI