Erzin'de kontrolünü kaybeden araç direğe çarparak hurdaya döndü; sürücü yaralandı

Kazanın meydana geldiği yer ve koşullar:

Hatay'ın Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi İbrahim Sıtkı Kara Bulvarı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada hafif yaralanan sürücü için olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı; yaralı, tedavi için Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

HATAY’DA AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.