Antakya'da kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş., Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon ve gözaltı:
Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Mahkeme süreci:
Adli mercilere sevk edilen M.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
ANTAKYA’DA DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN HÜKÜMLÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.
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