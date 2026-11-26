inceleme ziyareti:

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Değirmendere köyünde çıkan ev yangını sonrası Kaymakam Davut Boztaş, olay yerine giderek yerinde incelemelerde bulundu.

ev sahibiyle görüşme:

Boztaş, yangında evi zarar gören Mustafa Yıldırım ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yangının meydana gelişi ve son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

ŞAPHANE KAYMAKAMI BOZTAŞ, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU