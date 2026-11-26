Antakya ve Erzin'de yangınlar kontrol altına alındı

Hatay'ın Antakya ve Erzin ilçelerinde farklı noktalarda çıkan yangınlara, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

müdahale süreci:

İlçelerin çeşitli noktalarından gelen ihbarlar üzerine yönlendirilen ekipler, yangına erken müdahale ederek büyümesini engelledi. Yerinde yapılan çalışmalarla alevlerin çevreye sıçraması önlendi ve güvenli bir alan oluşturuldu.

soğutma ve güvenlik çalışmaları:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede kapsamlı bir soğutma çalışması yürütüldü. Ekipler, köşe bucak soğutma yaparak yeniden alevlenme riskini azaltırken, çevrede güvenlik önlemleri de alındı.

İlçe ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürdürüyor; yetkililer, benzer durumlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

ANTAKYA VE ERZİN’DE ÇIKAN YANGINLARA İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ.