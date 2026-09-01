Erzin'de Yunus Emre Akpınar başarıya ulaşan öğrencilerle geleceği konuştu

Ziyaretin ayrıntıları:

Hatay’ın Erzin ilçesinde, Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar 2026 YKS'de başarı gösteren öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Erzin Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileriyle eğitim hayatları ve gelecek hedefleri üzerine sohbet edildi.

öğrencilerin başarıları ve yerleşmeleri:

Kaymakam Akpınar, başarılarından dolayı Sena Cihan ile Büşra Sena Aydeniz'i tebrik etti. Ziyarette, Sena Cihan'ın Türkiye 43’üncüsü olarak İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesine; Büşra Sena Aydeniz'in ise İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştiği vurgulandı.

mesaj ve kapanış:

Kaymakam Akpınar, öğrencilere başarılarının devamını dileyerek ailelerine ve eğitimcilerine teşekkür etti. Ziyaret, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sonlandı; bu buluşma, ilçedeki lise öğrencileri için motivasyon kaynağı olarak değerlendirildi.

ERZİN KAYMAKAMI YUNUS EMRE AKPINAR, 2026 YKS’DE BAŞARI GÖSTEREREK ÜNİVERSİTELERE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.