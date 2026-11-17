Erzurum eğitim camiası acı kaybını yaşadı:

Erzurum'un tanınan eğitimcilerinden Şerafettin Aydoğdu, geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Kentte uzun yıllar süren hizmetleriyle bilinen Aydoğdu'nun vefatı, ailesi, öğrencileri ve meslektaşları arasında derin üzüntüye yol açtı.

Hayatı ve görevleri:

Aydoğdu, meslek yaşamı boyunca Kazım Karabekir Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü ve Tortum Öğretmenevi müdürlüğü görevlerinde bulundu. Görev yaptığı kurumlarda öğrencilerle kurduğu yakın ilişki ve eğitime yaptığı katkılarla tanındı ve sevildi.

Cenaze töreni:

Şerafettin Aydoğdu için Narmanlı Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Törene Atatürk Üniversitesi Rektörü Ahmet Hacımüftüoğlu, ailesi, öğrencileri ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan namazın ardından Aydoğdu dualarla toprağa verildi.

ERZURUM EĞİTİM CAMİASI ACI KAYIPLA SARSILDI. ŞERAFETTİN AYDOĞDU GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU 63 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ.