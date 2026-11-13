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Erzurum şehir hastanesi'nden diyabet farkındalığını artıran ölçüm standı

Erzurum Şehir Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde kurduğu Diyabet Ölçüm Standı ile kan şekeri taraması yapıyor ve erken tanıyı vurguluyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum şehir hastanesi'nden diyabet farkındalığını artıran ölçüm standı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde diyabet farkındalığı:

Erzurum Şehir Hastanesi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla hastane bünyesinde özel bir Diyabet Ölçüm Standı kurarak diyabet konusunda farkındalık çalışmaları başlattı. Etkinlik, hem hastaların hem de ziyaretçilerin diyabet hakkında bilinçlenmesini ve erkenden tanı ile olası komplikasyonların önüne geçilmesini amaçlıyor.

Standta yapılan uygulamalar:

Kurulan stantta sağlık personeli eşliğinde vatandaşlara kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Ölçümler sırasında katılımcılara diyabetten korunma yolları, sağlıklı beslenme ve yaşam alışkanlıkları konusunda bilgilendirme sağlanıyor; ayrıca tarama sonuçlarının takip edilmesine yönelik öneriler veriliyor.

Hastanenin çağrısı ve erken tanı mesajı:

Hastane yönetiminden yapılan paylaşımda, toplum sağlığını korumak ve diyabet konusunda farkındalığı artırmak için çeşitli bilgilendirme ve tarama faaliyetlerinin başlatıldığı belirtilerek davette şu ifadelere yer verildi: "Sağlığınızı önemsiyor, farkındalığı birlikte büyütüyoruz. Diyabetin erken teşhisi ve sağlıklı bir yaşam için hastanemizde kurduğumuz Diyabet Ölçüm Standımıza tüm hastalarımızı ve misafirlerimizi bekliyoruz. Küçük bir ölçümle büyük adımlar atın; sağlığınızı birlikte koruyalım."

Yetkililer, bu tür girişimlerin erken tanı ve önleyici sağlık hizmetleri açısından kritik olduğunu vurguluyor ve hastane ziyaretlerini fırsat bilen herkesin standa uğramasını tavsiye ediyor.

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA DİYABET HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK...

ERZURUM ŞEHİR HASTANESİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ DOLAYISIYLA DİYABET HASTALIĞINA DİKKAT ÇEKMEK VE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİNİ VURGULAMAK AMACIYLA HASTANE BÜNYESİNDE ÖZEL BİR "DİYABET ÖLÇÜM STANDI" KURDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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