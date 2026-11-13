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Afet bilinci için uygulamalı eğitim: çök-kapan-tutun ve güvenli tahliye

Elazığ AFAD ekipleri, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine afet öncesi, anı ve sonrasına dair uygulamalı eğitim vererek bilinci güçlendirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Afet bilinci için uygulamalı eğitim: çök-kapan-tutun ve güvenli tahliye

Eğitimin kapsamı:

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimte öğrencilere afet öncesinde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.

Uygulamalı çök-kapan-tutun ve tahliye:

AFAD personeli, deprem sırasında hayati önem taşıyan Çök-Kapan-Tutun uygulamasını uygulamalı olarak gösterdi. Eğitim çerçevesinde ayrıca afet anında güvenli tahliye konuları ele alındı.

Okul düzeyinde hazırlık ve katılım:

Öğrenciler, teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı gösterimler izledi ve tahliye senaryoları hakkında bilgilendirildi. Program, öğrenci bilinçlenmesini hedefleyerek okul içi hazırlık ve alınabilecek önlemler konusunda farkındalık oluşturdu.

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

ELAZIĞ’DA ÖĞRENCİLERE AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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