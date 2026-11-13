türgev öğrencileri cop31 hazırlıklarında uluslararası toplantılarda ve ileri dönüşüm atölyelerinde yer aldı

uluslararası katılımlar ve hazırlık süreçleri:

Antalya’da 9 - 20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31 öncesi dönemde TÜRGEV öğrencileri farklı ülkelerdeki iklim etkinliklerine katılarak hazırlık süreçlerine katkı sundu. Vakfın genç temsilcileri, iklim politikaları, sürdürülebilir tarım ve atık yönetimi konularında uluslararası platformlarda görüş alışverişinde bulundu.

BM İklim Haftası ve Bakü toplantıları:

TÜRGEV öğrencisi Semanur Koçal, 21 - 25 Nisan tarihlerinde Güney Kore’nin Yeosu kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim Haftası’na katıldı. Koçal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gıda Etiği Programı ile Tarım Orman Gençlik Konseyi çalışmaları çerçevesinde sürdürülebilir tarım, etik üretim ve gıda güvencesi alanlarında faaliyet gösterdi.

TÜRGEV Pusula Yetenek Yönetimi Programı’ndan Hazal Naz Yıldız ise Sıfır Atık Vakfı heyetiyle birlikte COP31 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen uluslararası toplantılarda yer aldı. Vakıf aynı zamanda Erasmus+ destekli projelerle gençleri çevre temalı çalışmalarda bir araya getiriyor; örneğin "Tohumun Yolculuğu" projesinde Türkiye ve Litvanya’dan gençlere atalık tohumların korunması eğitimi verildi.

eğitim, araştırma ve sahadaki uygulamalar:

TÜRGEV’in çevre odaklı çalışmaları yurt içi uygulamalarla da destekleniyor. Vakıf yurtlarında geri dönüşüm, su tasarrufu ve kaynak verimliliği uygulamaları hayata geçirilirken, öğrencilere yönelik araştırma ve atölye programları da yürütülüyor.

TÜBİTAK destekli şehircilik araştırması:

TÜRGEV Fatma Aliye Hanım Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan Akdeniz Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencisi Başak Sürer’in projesi, 2025’te TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Antakya’daki Asi Nehri çevresini inceleyen çalışma, iklim değişikliğinin etkileri, su kaynaklarının korunması ve doğayla uyumlu yerleşim modelleri geliştirmeyi amaçlıyor.

ambalaj okuryazarlığı ve eğitim oyunu:

TÜRGEV Platform Çalışmaları katılımcısı Büşra Sargın’ın ambalaj araştırması, tüketici bilgisi ve sembol tanınırlığı üzerine çarpıcı sonuçlar ortaya koydu: katılımcıların yüzde 91i genel geri dönüşüm sembolünü tanırken, sürdürülebilir orman yönetimini gösteren FSC sertifikasını bilenlerin oranı yüzde 10da kaldı. Bu bulgulardan hareketle Sargın, öğrencilerin oynayarak öğrenebileceği Ambalaj Dedektifleri eğitim oyununu tasarladı; oyun haziran ayında düzenlenen Sıfır Atık Festivali’nde TÜRGEV standında sunuldu ve dört gün boyunca 800’den fazla öğrenci standı ziyaret etti.

güzel işler fabrikası (gİF) ve ileri dönüşüm çalışmaları:

GİF merkezlerinde atık malzemelerle tasarım ve üretim odaklı atölyeler düzenleniyor. 5 Ekim’de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde sergilenen GİF’27 sezon açılışı çalışmalarında günlük yaşamda kullanılabilir ürünler ortaya kondu. Vezneciler’de düzenlenen üç haftalık İleri Dönüşüm Atölyesi’nde tasarımcı Ruslan Huseynov uygulamalı eğitim verdi; Konya’da 31 Ekim’de Sıfır Atık Üretim Atölyesi yapıldı. Ankara’da 15 Kasım’da ise Nisa Harman eşliğinde geri dönüştürülmüş malzemelerle minyatür modelleme atölyesi planlanıyor.

hatıra ormanları ve ağaçlandırma çalışmaları:

TÜRGEV’in Hatıra Ormanı Projesi kapsamında, başta yangınlardan etkilenen alanlar olmak üzere bugüne kadar 20 binden fazla fidan toprakla buluşturuldu. Vakıf, İzmir yangın alanları ve 15 Temmuz şehitleri anısına da fidan bağışında bulundu; öğrenciler ve gönüllüler, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü etkinliklerinde dikimlerde yer alıyor.

TÜRGEV’in programları, genç kızların çevre ve iklim alanında bilgi, beceri ve sorumluluk geliştirmesine imkan sağlayacak şekilde tasarlanıyor. Uluslararası toplantılardaki temsil, saha projeleri ve eğitim atölyeleri vakfın COP31 sürecine katkısını çok boyutlu kılıyor.

TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI’NIN (TÜRGEV) İKİ ÖĞRENCİSİ, ANTALYA’DA DEVAM EDEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSI’NA (COP31) GİDEN SÜREÇTE GÜNEY KORE VE AZERBAYCAN’DA DÜZENLENEN ULUSLARARASI İKLİM TOPLANTILARINA KATILDI.