Dolar 50,3646 +0,16%
Euro 55,7073 +0,16%
Bist 11.855,66 +0,38%
Altın Gram 6.318,18 +0,43%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,53 -0,30%
--°

Kadın sürücülere uygulamalı destek: Maltepe'de araç bakımı ve lastik değişimi atölyesi

Maltepe Belediyesi, kadınların trafikte daha bağımsız olmasını amaçlayan temel araç bakımı ve lastik değişimi atölyesinin ikinci turunu gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Kadın sürücülere uygulamalı destek: Maltepe'de araç bakımı ve lastik değişimi atölyesi

Maltepe Belediyesi kadına yönelik pratik becerileri güçlendirdi

Maltepe Belediyesi, kadınların sosyal ve günlük yaşamın her alanında daha bağımsız ve özgüvenli olmasını desteklemek amacıyla düzenlediği "Temel Araç Bakımı ve Lastik Değişimi Atölyesi"nin ikincisini hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, kadın sürücülerden yoğun ilgi gördü.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı bölümler:

Atölye hem teorik hem de uygulamalı oturumlar içeriyordu. Katılımcılara; motor yağı kontrolü, soğutma sıvısı ve silecek suyu ekleme, uyarı lambalarının anlamları ve periyodik bakım esasları hakkında bilgi verildi. Ayrıca seyir halinde ortaya çıkabilecek küçük arızalar karşısında yapılması gereken müdahaleler ve alınması gereken güvenlik önlemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Uygulamalı bölümde özellikle lastik değişimi üzerinde duruldu: güvenli krikolama, bijonların doğru sökme-takma teknikleri ve stepne kullanımı pratikte öğretildi. Katılımcılar birebir uygulama yaparak öğrendiklerini deneme fırsatı buldu.

Belediye yetkilileri ve katılımcıların değerlendirmeleri:

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, atölye sırasında yaptığı konuşmada eğitimin kısa süreli olduğunu ancak katılımcıların sorularını yanıtlamaya açık olduklarını belirterek, "Burada umuyoruz ki sizlere faydalı olabilecek bilgileri vermiş olalım. Tabii çok kısa bir süre içerisinde aldığınız için yeterli olmayabilir ama aklınıza takılan sorular varsa arkadaşlarımıza mutlaka sorun. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yine eğitimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, düzenlenen atölyenin temel amacının kadınların kendi kendilerine yetebilme becerilerini artırmak ve trafikte karşılaştıkları zorluklar karşısında özgüvenlerini yükseltmek olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Kadınların yaşamın her alanında güçlenmelerini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Atölyeye katılan kadınlar, edindikleri pratik bilgiler sayesinde trafikte kendilerini daha güvende hissettiklerini ve öğrendiklerini araçlarında uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi ve belediye, kadın odaklı sosyal hizmetleri ile hayatı kolaylaştıran eğitim projelerini önümüzdeki dönemde de çeşitlendirerek sürdüreceğini duyurdu.

MALTEPE BELEDİYESİ KADINLARIN SOSYAL VE GÜNLÜK YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA BAĞIMSIZ, ÖZGÜVENLİ VE...

MALTEPE BELEDİYESİ KADINLARIN SOSYAL VE GÜNLÜK YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA BAĞIMSIZ, ÖZGÜVENLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATABİLMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA PROJELERİNDEN BİRİ OLAN "TEMEL ARAÇ BAKIMI VE LASTİK DEĞİŞİMİ ATÖLYESİ"NİN İKİNCİSİNİ DÜZENLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile hekimliğinde uzaktan bakım: UHDS ile görüntülü randevu uygulaması
images

Kayseri'de üniversitelilerle psikolojik dayanıklılık eğitimi
images

Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği
images

Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ömer Sarıgül adliyeye getirilip ek ifade verecek

Düzce'de ekim ayında emniyet ekiplerinin özverisi ödüllendirildi

Yarım asır ayakkabı ustalığı sürdüren Bilge: mesleklerimizi yaşatmalıyız

Vali Makas'ın Kaynaşlı ziyareti: hafızlık öğrencileriyle buluşma

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı