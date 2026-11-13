Kadın sürücülere uygulamalı destek: Maltepe'de araç bakımı ve lastik değişimi atölyesi

Maltepe Belediyesi kadına yönelik pratik becerileri güçlendirdi

Maltepe Belediyesi, kadınların sosyal ve günlük yaşamın her alanında daha bağımsız ve özgüvenli olmasını desteklemek amacıyla düzenlediği "Temel Araç Bakımı ve Lastik Değişimi Atölyesi"nin ikincisini hayata geçirdi. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim, kadın sürücülerden yoğun ilgi gördü.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı bölümler:

Atölye hem teorik hem de uygulamalı oturumlar içeriyordu. Katılımcılara; motor yağı kontrolü, soğutma sıvısı ve silecek suyu ekleme, uyarı lambalarının anlamları ve periyodik bakım esasları hakkında bilgi verildi. Ayrıca seyir halinde ortaya çıkabilecek küçük arızalar karşısında yapılması gereken müdahaleler ve alınması gereken güvenlik önlemleri uygulamalı olarak gösterildi.

Uygulamalı bölümde özellikle lastik değişimi üzerinde duruldu: güvenli krikolama, bijonların doğru sökme-takma teknikleri ve stepne kullanımı pratikte öğretildi. Katılımcılar birebir uygulama yaparak öğrendiklerini deneme fırsatı buldu.

Belediye yetkilileri ve katılımcıların değerlendirmeleri:

Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, atölye sırasında yaptığı konuşmada eğitimin kısa süreli olduğunu ancak katılımcıların sorularını yanıtlamaya açık olduklarını belirterek, "Burada umuyoruz ki sizlere faydalı olabilecek bilgileri vermiş olalım. Tabii çok kısa bir süre içerisinde aldığınız için yeterli olmayabilir ama aklınıza takılan sorular varsa arkadaşlarımıza mutlaka sorun. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Yine eğitimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, düzenlenen atölyenin temel amacının kadınların kendi kendilerine yetebilme becerilerini artırmak ve trafikte karşılaştıkları zorluklar karşısında özgüvenlerini yükseltmek olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, "Kadınların yaşamın her alanında güçlenmelerini destekleyen çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

Atölyeye katılan kadınlar, edindikleri pratik bilgiler sayesinde trafikte kendilerini daha güvende hissettiklerini ve öğrendiklerini araçlarında uygulamaya başlayacaklarını söyledi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verildi ve belediye, kadın odaklı sosyal hizmetleri ile hayatı kolaylaştıran eğitim projelerini önümüzdeki dönemde de çeşitlendirerek sürdüreceğini duyurdu.

MALTEPE BELEDİYESİ KADINLARIN SOSYAL VE GÜNLÜK YAŞAMIN HER ALANINDA DAHA BAĞIMSIZ, ÖZGÜVENLİ VE GÜÇLÜ ADIMLAR ATABİLMELERİNİ DESTEKLEMEK AMACIYLA PROJELERİNDEN BİRİ OLAN "TEMEL ARAÇ BAKIMI VE LASTİK DEĞİŞİMİ ATÖLYESİ"NİN İKİNCİSİNİ DÜZENLEDİ.