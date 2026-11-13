Kayseri’de afet eğitimi sadece teknik değil psikolojik hazırlığı da güçlendirdi

Kayseri Büyükşehir’den afetlerde psikolojik destek eğitimi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, 12 Kasım Afete Hazırlık Günü kapsamında düzenlediği programla afet yönetiminin insan odaklı boyutunu ön plana çıkardı. Yaklaşık 300 kişiye verilen Afetlerde Psikolojik İlk Yardım eğitimi, fiziksel müdahalelerin yanı sıra psikososyal dayanıklılığın yükseltilmesine odaklandı.

Katılımcılar ve programın kapsamı:

Eğitim Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu’nda gerçekleştirildi. Programa kamu kurum ve kuruluşlarında afet müdahale süreçlerinde görev alan personel, afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren gönüllü dernek temsilcileri ile yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencileri katıldı. Katılımcılar arasında Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndan 45 öğrenci ve diğer üniversitelerden 45 öğrencinin yer alması, gençlerin eğitimlere gösterdiği ilginin somut bir göstergesi oldu.

Eğitimin içerik ve hedefleri:

Eğitimde afetlerden etkilenen bireylere yönelik psikolojik ilk yardım yaklaşımları ayrıntılı şekilde ele alındı. Program, kriz anlarında doğru iletişim teknikleri, afetzedelere destekleyici yaklaşımlar, müdahale personelinin stres yönetimi ve ekip dayanıklılığının önemi gibi başlıklara odaklandı. Katılımcılara zorlu müdahale şartlarında uygulayabilecekleri pratik yöntemler aktarıldı ve personelin ruh sağlığının korunmasına yönelik stratejiler tartışıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afetlere hazırlığı güçlü altyapı ve teknik kapasitenin yanında psikolojik açıdan hazırlıklı insan kaynağı ile tamamlamayı hedefliyor. Bu yaklaşım, kurumlar arası iş birliğini güçlendirmeyi, gönüllülerin ve gençlerin afet farkındalığını artırmayı ve müdahale ekiplerinin psikososyal kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kapanış ve etkinliğin önemi:

Eğitimin sonunda Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, programı gerçekleştiren Öğretim Üyesi Dr. Öznur Öncül Demire günün anısına çiçek takdim etti. Etkinlik, katılımcılarla çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet öncesi hazırlıktan sonrası iyileştirme süreçlerine kadar toplumu kapsayan ve bilimsel temele dayanan insan odaklı dirençlilik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET İŞLERİ VE RİSK YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN, AFETE HAZIRLIK GÜNÜ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİĞİ YAKLAŞIK 300 KİŞİYE ‘AFETLERDE PSİKOLOJİK İLK YARDIM’ EĞİTİMİ VERİLDİ.