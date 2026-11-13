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Kuvvetli lodos İstanbul sahillerini dönüştürdü, denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji uyarısının ardından etkisini artıran lodos, İstanbul kıyılarında dev dalgalar ve sahil hareketliliğine yol açtı; vatandaşlar fotoğraf çekti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:02

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EDİTÖR: Aslı Han

Kuvvetli lodos İstanbul sahillerini dönüştürdü, denizde dev dalgalar oluştu

Kuvvetli lodos İstanbul sahillerini dönüştürdü, denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da bugün etkisini artırarak sürdü. Rüzgârın güçlenmesi kıyı kesimlerinde belirgin hareketlilik yarattı.

sahil ve denizde gözlemler:

Lodos özellikle Fatih ve Beşiktaş sahillerinde etkisini gösterdi; denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu. Dalga yükselmeleri sahil hattında dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Sahilde yürüyüş yapanlar ile dalgaların önünde fotoğraf çeken vatandaşların görüntüleri çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

yetkililerin uyarısı ve gözlemler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısı doğrultusunda deniz ve kıyı koşullarına dikkat çekildi. Lodosun etkisini sürdürmesiyle sahil yoğunluğu zaman zaman artış gösterdi.

Rüzgârın anlık güçlenmeleri, kıyı boyunca görsel olarak etkileyici ancak tedbir gerektiren sahneler ortaya çıkardı; yetkililerin uyarıları gündemde kalmaya devam ediyor.

UYARILARIN ARDINDAN DÜN BAŞLAYAN LODOS, İSTANBUL&#039;DA ETKİSİNİ BUGÜN ARTIRARAK SÜRDÜRÜRKEN; DENİZDE...

UYARILARIN ARDINDAN DÜN BAŞLAYAN LODOS, İSTANBUL'DA ETKİSİNİ BUGÜN ARTIRARAK SÜRDÜRÜRKEN; DENİZDE ZAMAN ZAMAN DEV DALGALAR OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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