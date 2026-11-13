Medical Point Gaziantep'te hizmet içi eğitimde beyin ve omurilik yaklaşımları öne çıktı

eğitim toplantısının içeriği:

Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim toplantısında, sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik güncel bilgiler paylaşıldı. Toplantıya katılan Prof. Dr. Aslan Güzel beyin ve sinir cerrahisi alanındaki deneyimlerini aktardı; omurilik hastalıklarının değerlendirilmesi, tanı ve tedaviye yaklaşımlarına dair klinik bakış açıları tartışıldı.

profesyonel değerlendirme ve vaka yaklaşımı:

Sunumda, hasta bazında değerlendirme süreçlerinin önemi vurgulandı. Prof. Dr. Aslan Güzel özellikle doğru anamnez, fizik muayene bulgularının yorumlanması ve gereksinim halinde görüntüleme ile izleme protokollerinin nasıl şekillendirileceğine dair pratik örnekler sundu. Katılımcılar, vaka tartışmaları üzerinden hasta odaklı değerlendirme ilkelerini pekiştirme olanağı buldu.

kurum içi eğitim ve SRC entegrasyonu:

Eğitim programı, kurum içi öğrenme süreçleri ile SRC kapsamındaki gereksinimlerin eş zamanlı olarak ele alındığı bir yapıdaydı. Toplantıda ekip çalışması ve doğru bilgilendirmenin hasta bakım kalitesine etkisi ön plana çıktı; farklı birimlerin deneyim paylaşımıyla kurumsal hizmet standartlarının yükseltilmesi hedeflendi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi yetkilileri, düzenli hizmet içi eğitimlerin bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibi ile çalışanların yetkinlik gelişimini desteklediğini, bunun da hasta memnuniyeti ve güvenliğine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Sürekli eğitim ile sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin kurumsal öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK, ÇALIŞANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK VE GÜNCEL TIBBİ BİLGİLERİN KURUM GENELİNDE PAYLAŞILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. ASLAN GÜZEL’İN KATILIMIYLA HASTANEDE HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.