Dolar 50,3646 +0,16%
Euro 55,7073 +0,16%
Bist 11.855,66 +0,38%
Altın Gram 6.318,18 +0,43%
EUR/USD 1,1057 -0,02%
Brent Petrol 95,53 -0,30%
--°

Medical Point Gaziantep'te hizmet içi eğitimde beyin ve omurilik yaklaşımları öne çıktı

Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde Prof. Dr. Aslan Güzel ile düzenlenen hizmet içi eğitimde beyin-omurilik yaklaşımları ve SRC süreçleri paylaşıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 12:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Medical Point Gaziantep'te hizmet içi eğitimde beyin ve omurilik yaklaşımları öne çıktı

eğitim toplantısının içeriği:

Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim toplantısında, sağlık çalışanlarının mesleki yeterliliğini artırmaya yönelik güncel bilgiler paylaşıldı. Toplantıya katılan Prof. Dr. Aslan Güzel beyin ve sinir cerrahisi alanındaki deneyimlerini aktardı; omurilik hastalıklarının değerlendirilmesi, tanı ve tedaviye yaklaşımlarına dair klinik bakış açıları tartışıldı.

profesyonel değerlendirme ve vaka yaklaşımı:

Sunumda, hasta bazında değerlendirme süreçlerinin önemi vurgulandı. Prof. Dr. Aslan Güzel özellikle doğru anamnez, fizik muayene bulgularının yorumlanması ve gereksinim halinde görüntüleme ile izleme protokollerinin nasıl şekillendirileceğine dair pratik örnekler sundu. Katılımcılar, vaka tartışmaları üzerinden hasta odaklı değerlendirme ilkelerini pekiştirme olanağı buldu.

kurum içi eğitim ve SRC entegrasyonu:

Eğitim programı, kurum içi öğrenme süreçleri ile SRC kapsamındaki gereksinimlerin eş zamanlı olarak ele alındığı bir yapıdaydı. Toplantıda ekip çalışması ve doğru bilgilendirmenin hasta bakım kalitesine etkisi ön plana çıktı; farklı birimlerin deneyim paylaşımıyla kurumsal hizmet standartlarının yükseltilmesi hedeflendi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi yetkilileri, düzenli hizmet içi eğitimlerin bilimsel ve teknolojik yeniliklerin takibi ile çalışanların yetkinlik gelişimini desteklediğini, bunun da hasta memnuniyeti ve güvenliğine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Sürekli eğitim ile sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinin kurumsal öncelik olmaya devam edeceği vurgulandı.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK, ÇALIŞANLARININ MESLEKİ...

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ, SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTIRMAK, ÇALIŞANLARININ MESLEKİ GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK VE GÜNCEL TIBBİ BİLGİLERİN KURUM GENELİNDE PAYLAŞILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI PROF. DR. ASLAN GÜZEL’İN KATILIMIYLA HASTANEDE HİZMET İÇİ EĞİTİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aile hekimliklerinde UHDS ile uzaktan sağlık hizmeti
images

Aile hekimliğinde uzaktan bakım: UHDS ile görüntülü randevu uygulaması
images

Kayseri'de üniversitelilerle psikolojik dayanıklılık eğitimi
images

Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eski bakan Akarcalı gençlere uzun vadeli kariyer kurgusunu anlattı

Amasra'da kendilerini ocağa kapatan madencilerin eylemi 21 saattir sürüyor; 10 işçi sağlık nedeniyle çıkarıldı

Aksaray'da şase arızası elektrik panosunu alevlere boğdu

Hafızlıklarını tamamlayan 33 kız öğrenci kutsal topraklara uğurlandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı