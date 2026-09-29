Erzurum'da 800 bin liralık Şebap güvercinlerini kamera, çelik kapı ve Belçika kurduyla koruyan adam

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, uzun yıllardır beslediği Şebap ırkı güvercinleri için sıkı güvenlik önlemleri aldı. Kümesinde 25 ile 30 arasında kuş bulunan Yılmaz, merkezdeki kümesini 24 saat kayıt yapan kameralarla izliyor, girişe çelik kapı koydurdu ve bekçi köpeği olarak bir Belçika kurdu bulunduruyor.

güvercinlerin değeri ve kökeni:

Yılmaz'ın beslediği kuşlar Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı özel bir ırk. Kuşların kalite ve soyuna göre piyasa değeri değişiyor; bazı hayvanların fiyatı 15-20 bin TL bandında, en yüksek kalitedeki bir kuşun değeri ise 200 bin TLye kadar çıkıyor. Toplamda kümedeki güvercinlerin değeri yaklaşık 700-800 bin TL olarak hesaplanıyor. Yılmaz, bu yüksek maddi değere rağmen kuşlara ticari bir meta gözüyle bakmadığını, beslemenin bir tutku ve hobi olduğunu vurguluyor.

güvenlik tedbirleri ve bakım uygulamaları:

Yıllardır güvercin beslediğini söyleyen Yılmaz, kuşların güvenliği için kulübede özel uygulamalar yaptığını anlattı. Kümesin etrafına 24 saat kayıt yapan kameralar yerleştirildi, girişler için dayanıklı bir çelik kapı yaptırıldı ve çevre güvenliği için Belçika kurdu görev yapıyor. Ayrıca kuşların ayaklarına federasyon standardına uygun çelik bilezikler takılıyor; bu bilezikler kuşun sahibini belgeleyen, kolayca çıkarılamayan bir işaret görevi görüyor. Yılmaz, bileziğin kesilmesinin hayvanın ayağına zarar verebileceğini belirterek bu tür önlemlerin önemine dikkat çekti.

Yaklaşık 37 yıldır güvercin beslediğini söyleyen Yılmaz, erken yaşta mahalledeki kuşçuları izleyerek başladığını, bugün ise hem hobisini sürdürdüğünü hem de Şebap ırkının bakımına özen gösterdiğini ifade etti. Kümesindeki düzen ve güvenlik uygulamaları, yüksek değerli hayvanların korunmasında örnek teşkil ediyor.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PERSONELİ 44 YAŞINDAKİ MUHAMMET MURAT YILMAZ, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 800 BİN TL’Yİ BULAN GÜVERCİNLERİNİ 24 SAAT KAYIT YAPAN GÜVENLİK KAMERALARI, ÇELİK KAPI VE BELÇİKA KURDUYLA KORUYOR.