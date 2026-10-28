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Erzurum'da bağımlılıkla mücadeleye yeni soluk: Liman Ayık Yaşam Derneği şubesi açıldı

Liman Ayık Yaşam Derneği'nin Erzurum şubesi Yakutiye Karanlık Kümbet Sokak'ta açıldı; ilaçsız rehberlikle bağımlıların topluma dönüşüne destek sunulacak.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 14:22

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 14:29

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da bağımlılıkla mücadeleye yeni soluk: Liman Ayık Yaşam Derneği şubesi açıldı

açılış töreni ve katılımcılar:

Liman Ayık Yaşam Derneği Erzurum Şubesi, Yakutiye ilçesi Karanlık Kümbet Sokak’ta düzenlenen törenle hizmete açıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve açılış konuşmaları ile devam etti.

Törene Liman Ayık Yaşam Derneği Erzurum Şube Başkanı Serkan Demir, Dernek Başkan Yardımcısı Hakan Yalman, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Mehmet Emin Öz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan ile Erzurum Valisi Aydın Baruş katıldı.

derneğin amaçları ve hizmet yaklaşımı:

Dernek, başta madde, alkol ve kumar bağımlılığı olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele ediyor. Sunulan hizmetin en belirgin özellikleri arasında ilaçsız ve ücretsiz rehberlik hizmeti yer alıyor. Derneğin hedefi, bireylerin bağımlılıklarından arınarak yeniden sosyal hayata kazandırılması ve süreç boyunca ailelerin desteklenmesi olarak belirtildi.

Erzurum Şube Başkanı Serkan Demir, konuşmasında açılışın kendisi için bir gönül davası olduğunu vurguladı: "Bu bir gönül davası, Allah rızası için biz bu işin içerisindeyiz." Demir, şubenin yerel ihtiyaçları karşılamaya dönük açıldığını ve destek verenlere teşekkür etti.

hizmet kapasitesi ve yerel yönetim planları:

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hizmetleri yerinde gördüğünü ve benzer tesislerin çoğaltılması gerektiğine inandığını söyledi. Sekmen, hedefleri arasında 50 kişilik, 50 yataklı erkekler için ve 20 yataklı bayanlar için yer oluşturmak olduğunu belirtti. Sekmen, "bazı yapılan çalışmalarda sadece ilaçla tedavi yönteminin yeterli olmadığını duyuyoruz ve görüyoruz" diyerek, psikososyal ve toplumsal destek unsurlarının önemine dikkat çekti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan da konuşmasında bağımlılığın çağımızın önemli sorunlarından biri olduğunu ifade ederek, "Bizim çözümümüz artık maddeden manaya geçmek" sözleriyle toplumsal dönüşüm ve bilinçlendirmeye vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından dua edildi ve açılış kurdelesi kesildi. Törene sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Derneğin açılışı, Erzurum’da bağımlılıkla mücadelede hem yerel yönetimlerin hem de sivil aktörlerin bir araya geldiği bir adım olarak değerlendiriliyor. Açılışta ortaya konan hedef ve hizmet modeli, ilaç dışı yaklaşımların güçlendirilmesi ve toplumun desteğiyle sürdürülebilir rehabilitasyon imkanlarının artırılmasını amaçlıyor.

LİMAN AYIK YAŞAM DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ, YAKUTİYE İLÇESİ KARANLIK KÜMBET SOKAK&#039;TA DÜZENLENEN...

LİMAN AYIK YAŞAM DERNEĞİ ERZURUM ŞUBESİ, YAKUTİYE İLÇESİ KARANLIK KÜMBET SOKAK'TA DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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