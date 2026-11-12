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Erzurum'da bakım merkezinde saldırı: yasaklı köpeğin sahibine soruşturma

Erzurum'da A.T.E.'nin merkeze ziyareti sırasında yasaklı köpeğini personele saldığı iddiasıyla 3 belediye çalışanı yaralandı, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 08:52

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Erzurum'da bakım merkezinde saldırı: yasaklı köpeğin sahibine soruşturma

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan olay

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görevli personele fiziksel saldırıda bulunulduğu ve iddiaya göre saldırganın yasaklı ırk köpeğini çalışanların üzerine saldığı bildirildi. Olayda üç belediye çalışanı yaralanırken, belediye yetkilileri gerekli hukuki girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Olayın ayrıntıları:

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce karıştığı bir olay nedeniyle savcılık kararıyla merkezde koruma altında tutulan yasaklı ırk köpeğin sahibi A.T.E., köpeğini ziyaret etmek amacıyla tesise geldi. Ziyaret sırasında A.T.E.'nin görevlilere fiziki saldırıda bulunduğu ve verdiği talimatla köpeğin de çalışanların üzerine salındığı iddia edildi.

Saldırı sonucu 3 belediye personeli köpek tarafından ısırılarak yaralandı. Açıklamada, bir veteriner hekimin burnunun kırıldığı, bir çalışanın çenesine yumruk atıldığı ve bir diğer personelin dişinin kırıldığı bilgisine yer verildi. Olayın ardından köpeğin merkezden kaçmasına yol açıldığı ve şüphelinin de bölgeden uzaklaştığı bildirildi.

Hukuki sürecin başlatılması ve belediyenin tutumu:

Belediye açıklamasında, çalışanların can güvenliğini tehlikeye atan ve kamu hizmetinin yürütülmesini engelleyen olayla ilgili olarak gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı vurgulandı. Sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gereken tüm işlemlerin yapılması için girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Yetkililer, hem personelin sağlık durumunun takip edildiğini hem de merkezin güvenliğinin sağlanması amacıyla idari ve hukuki adımların devam ettiğini belirtti. Olayın soruşturulmasıyla, olay sırasında ve sonrasında alınması gereken tedbirlerin detayları netleştirilecek.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ&#039;NDE GÖREVLİ PERSONELE...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAYVAN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDE GÖREVLİ PERSONELE SALDIRDIĞI VE YASAKLI IRK KÖPEĞİNİ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE SALDIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ HAKKINDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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