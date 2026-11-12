Bandırma'da denize uçan araç vinçle çıkarıldı; sürücü hafif yaralandı

Bandırma'da kaza

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Livatya bölgesinde bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan denize düştü. Olayda araçta bulunan sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kurtarma ve ilk müdahale:

Kazada araçta mahsur kalan sürücü, arka camdan kendi imkânlarıyla çıkarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri kısa sürede müdahale etti ve sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Araç kurtarma ve soruşturma:

Kazada maddi hasar gören otomobil, olay yerinde yapılan çalışma sonucu vinç yardımıyla denizden çıkarıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın meydana geliş nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN AMBULANSLA BANDIRMA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILAN SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.