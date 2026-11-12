Gerze'de operasyon: küçük miktar uyuşturucuya gözaltı

operasyon detayları:

Sinop'un Gerze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 9,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yapıldı.

gözaltı ve adli süreç:

Operasyon neticesinde 1 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı ve soruşturmanın ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi.

çalışmaların kapsamı:

Emniyet yetkilileri, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik denetim ve takip faaliyetlerinin devam ettiğini belirtti. Gerze'de yürütülen bu tür operasyonların, kullanım ve ticaretin engellenmesine yönelik adımların bir parçası olduğu vurgulandı.

SİNOP'UN GERZE İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 9,3 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN, 1 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.