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Yenipazar'da Sevgi Yolu baştan aşağı yenileniyor

Malik Ercan’ın girişimiyle Çevre Ajansı'ndan alınan 5 milyon lira hibe, Hükümet Mahallesi'ndeki Sevgi Yolu'nu baştan aşağı yenileyecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yenipazar'da Sevgi Yolu baştan aşağı yenileniyor

Yenipazar'da Sevgi Yolu baştan aşağı yenileniyor

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan öncülüğünde başlatılan çalışmayla, Çevre Ajansı'ndan sağlanan 5 milyon lira hibe desteğiyle Hükümet Mahallesi'ndeki Sevgi Yolu kapsamlı şekilde yenilenecek. Proje, ilçenin merkezi bir açık alanını hemşehrilerin ve ziyaretçilerin daha çok tercih edeceği bir mekâna dönüştürmeyi hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Yapılacak düzenlemeler arasında yürüyüş ve bisiklet yolları, genişletilmiş refüjler, dinlenme alanları ve bankların yerleştirilmesi bulunuyor. Ağaçlandırma ve çiçeklendirme ile birlikte bölgeye yeni aydınlatma sistemleri kurulacak; zemin düzenlemelerinde ise yolların iki yana kaydırılması ve renkli begonit taş kaplamalar öngörülüyor. Ekipler, sahada sürdürülen çalışmaları başkanın bilgisi dahilinde yürütüyor.

Finansman ve uygulama süreci:

Başkan Ercan, projenin hibe ile finanse edileceğini belirterek, "Girişimlerimiz sonucunda Çevre Ajansı'ndan 5 milyon liralık hibe aldık. Bu kaynağı Sevgi Yolu'nun yenilenmesinde kullanacağız. Belediyemizin bütçesinden para çıkmadan ilçemize güzel bir hizmet kazandıracağız" dedi. Ercan ayrıca bölgede zaman içinde ve ağır tonajlı araç geçişleri nedeniyle meydana gelen bozulmaların kapsamlı bir çalışma ile giderileceğini vurguladı.

Başkan Ercan, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Yenileme tamamlandığında Sevgi Yolu'nun, hem hemşehrilerin hem de ilçeye gelen misafirlerin uğrak noktalarından biri olması hedefleniyor. Proje kapsamında hizmete açıldıktan sonra ağır tonajlı araçların girişine izin verilmeyecek.

Yenipazar Belediyesi, projenin uygulanmasıyla çevresel estetik, yürüyüş ve spor imkânları ile sosyal kullanım alanlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Hibe desteği sayesinde ilçenin merkezi düzeyinde yapılan bu yatırımın belediye bütçesine ek yük getirmeyeceği de yetkililerce tekrarlandı.

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN’IN GİRİŞİMLERİYLE ÇEVRE AJANSI’NDAN SAĞLANAN 5 MİLYON...

YENİPAZAR BELEDİYE BAŞKANI MALİK ERCAN’IN GİRİŞİMLERİYLE ÇEVRE AJANSI’NDAN SAĞLANAN 5 MİLYON LİRALIK HİBE DESTEĞİYLE SEVGİ YOLU BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK. ÇALIŞMALARIN BAŞLADIĞI ALAN; YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI, DİNLENME ALANLARI VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİYLE GÜZEL BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURULARAK İLÇENİN CAZİBE MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRİLECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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