Sinop'ta sokak hayvanları için denetim, bakım ve iş birliği paketi

İl hayvanları koruma kurulunda yeni öncelikler belirlendi

Sinop İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı'nda sahipsiz hayvanların korunması, vatandaşların güvenliği ve hayvan satış yerlerinin mevzuata uygunluğunun sağlanmasına ilişkin kararlar görüşüldü. Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde yürütülecek uygulamalar ön plana çıktı.

satış yerleri ve denetimler:

İl genelinde faaliyet gösteren ev hayvanı satış yerlerinin izin belgeleri ve işletme yükümlülüklerinin kontrol edilmesi gündeme alındı. Denetimlerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar değerlendirilecek ve eksikler için idari süreç işletilecek.

yerel yönetim iş birliği ve destek mekanizmaları:

Sahipsiz hayvanların bakım, rehabilitasyon ve koruma hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla belediyelerle ortak çalışmalar planlandı. Toplantıda Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından belediyelere sağlanabilecek maddi destek imkanları ile koordinasyonun güçlendirilmesi konusu öncelikli başlık olarak yer aldı.

Toplantıda ayrıca sahipsiz hayvanlardan kaynaklanabilecek risklerin önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğiyle kamu düzeninin sağlanmasına ilişkin tedbirler ele alındı. Kurul üyeleri, ilgili kurumların mevzuat çerçevesindeki sorumluluklarını etkin şekilde yerine getirmesinin ve denetimlerin periyodik olmasının önemine vurgu yaptı.

Vali Mustafa Özarslan, toplantıda vatandaşların huzur ve güvenliği ile hayvanların yaşam hakkı ve refahının birlikte gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti. Kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi ve uygulamaların şeffaf biçimde izlenmesi kararlaştırıldı.

Alınan kararların uygulanmasıyla birlikte ilde hem hayvan refahının yükseltilmesi hem de kamu güvenliğinin korunmasına yönelik adımların atılması hedefleniyor.

SİNOP'TA VALİ MUSTAFA ÖZARSLAN BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI'NDA, SAHİPSİZ HAYVANLARIN KORUNMASI, VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ, HAYVAN SATIŞ YERLERİNİN DENETLENMESİ VE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER ELE ALINDI.