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Risk gruplarında pnömoni tehlikesi: aşı ve hijyenle korunma çağrısı

Erzurum Şehir Hastanesi Uzmanı Abdurrahman Kotan, 65 yaş üstü ve kronik hastaları pnömoniye karşı aşı, hijyen ve erken başvuru konusunda uyardı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Serkan Varol

Risk gruplarında pnömoni tehlikesi: aşı ve hijyenle korunma çağrısı

12 Kasım Dünya Pnömoni Günü açıklaması:

Erzurum Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Uzm. Dr. Abdurrahman Kotan, 12 Kasım Dünya Pnömoni Günü dolayısıyla halk arasında zatürre olarak bilinen pnömoni hakkında uyarılarda bulundu. Kotan, özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Pnömoni nedir ve belirtileri nelerdir:

Pnömoni, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplanmasıyla ortaya çıkar ve en sık bakteri ile virüslere bağlı gelişir. Kotan, başlıca belirtileri olarak ateş, titreme, balgam, öksürük, nefes darlığı ve nefes alırken artan göğüs ağrısını sıraladı. İleri yaştaki hastalarda belirtilerin daha silik olabileceğini, bunun yerine halsizlik, iştahsızlık veya bilinç değişikliği gibi bulguların ön plana çıkabileceğini belirtti.

Kimler risk altında ve korunma önerileri:

Kotan, 65 yaş üstü bireyler ile KOAH, kalp hastalığı, diyabet gibi kronik hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerin risk altında olduğunu kaydetti. Belirtiler görüldüğünde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini; özellikle nefes darlığı, birkaç günü geçen yüksek ateş veya dudaklarda morarma gibi durumlarda vakit kaybetmeksizin başvurulmasının önem taşıdığını ifade etti.

Antibiyotik tedavisinin mutlaka hekim değerlendirmesi sonrası başlanması gerektiğini hatırlatan Kotan, korunmada pnömokok ve grip aşıları, sigaranın bırakılması ve el hijyeninin önemli olduğuna dikkat çekti ve risk grubunda olanların aşı konusunda hekimlerine danışmalarını önerdi.

UZMAN DOKTOR ABDURRAHMAN KOTAN

UZMAN DOKTOR ABDURRAHMAN KOTAN

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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