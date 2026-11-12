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Şişli'de iki ayağından vurduğu husumetlisi eğlence mekanında yakalandı

16 Ekim'de Şişli Paşa Mahallesi'nde berber önünde iki ayağından vurulan O.B.'nin saldırganı olduğu belirlenen 19 yaşındaki K.K., Beşiktaş'ta eğlence mekanında yakalandı; görüntüler yayınlandı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şişli'de iki ayağından vurduğu husumetlisi eğlence mekanında yakalandı

Olayın ayrıntıları:

İstanbul Şişli Paşa Mahallesi'nde 16 Ekim Cuma günü meydana gelen olayda, bir berber dükkanının önünde oturan müşteriye yönelik saldırı yaşandı. Olay anında motosikletle bölgeye gelen saldırgan, araçtan inerek berberde bulunan O.B.'ye iki ayağından ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı O.B. hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Soruşturma ve yakalama:

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından çalışma başlatıp zanlının daha önce husumetli olduğu tespit edilen K.K. (19) olduğunu belirledi. Polis ekiplerinin takibi sonucu şüpheli, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında eğlenirken yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından K.K. adliyeye sevk edildi; çıkarıldığı mahkemece 'Kasten Yaralama' ve 'ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler ve adli süreç:

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde saldırganın seyir halindeki motosikletin artçısı (artçı) olarak bulunduğu, berber dükkanının önüne gelindiğinde motordan indiği ve silahla ateş ettiği anlar yer alıyor.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı aydınlatmaya yönelik çalışmalarını tamamlayıp şüpheliyi adliyeye sevk etti; yasal süreç başlatıldı ve tutuklama kararı uygulandı.

GÖRÜNTÜLERDE SALDIRGANIN SEYİR HALİNDEKİ MOTORDA ARTÇI OLDUĞU, BERBER DÜKKANININ ÖNÜNE GELDİĞİNDE...

GÖRÜNTÜLERDE SALDIRGANIN SEYİR HALİNDEKİ MOTORDA ARTÇI OLDUĞU, BERBER DÜKKANININ ÖNÜNE GELDİĞİNDE MOTORDAN İNDİĞİ VE SİLAHLA ATEŞ ETTİĞİ ANLAR YER ALIYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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