Erzurumda eğitim profili: lise mezunları önde, yükseköğrenim yükselişte

Erzurumda eğitim durumu TÜİK verileriyle haritalandı

TÜİK'in Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT) kayıtları, Erzurum'da 6 ve daha yukarı yaştaki nüfusun eğitim düzeyine ilişkin ayrıntılı bir görüntü sunuyor. Veri tabanındaki sınıflandırma; okul bitirmeyenler, ilkokul, ilköğretim, ortaokul, lise, yüksekokul veya fakülte ile yüksek lisans ve üzeri mezunları kapsıyor ve yıllara göre değişimi izleme olanağı veriyor.

kademelere göre dağılım:

Erzurum genelinde nüfusun eğitim kademelerine göre dağılımında öne çıkan rakamlar şöyle: lise veya dengi meslek okulu: 162 bin 241 kişi; ilkokul mezunu: 146 bin 692 kişi; ortaokul veya dengi meslek okulu: 120 bin 750 kişi; yüksekokul veya fakülte mezunu: 96 bin 430 kişi; okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen: 71 bin 828 kişi; ilköğretim mezunu: 35 bin 113 kişi; okuma yazma bilmeyen: 26 bin 369 kişi; yüksek lisans ve üzeri: 17 bin 605 kişi.

yükseköğrenim verileri ve kentsel planlama:

2025 rakamlarına göre, Erzurum'daki yüksekokul, fakülte ve lisansüstü mezunlarının toplam sayısının 114 bini aşması, kentte yükseköğrenim düzeyinin belirgin bir seviyeye ulaştığını gösteriyor. Bu birikim, hem beşeri sermaye hem de kent ekonomisinin geleceğine dair önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Yetkililer, eğitim istatistiklerinin kentin sosyo-ekonomik planlamalarında ve eğitim yatırımlarında stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtiyor. Veri tabanının sağladığı anlık ve kademelere ayrılmış bilgiler, hangi alanlarda güçlendirme gerektiğini ve eğitime yapılacak hedefli yatırımların yönünü belirlemede temel araç olacak.

Genel tablo, liseyi tamamlayanların en kalabalık grup olduğunu ve yükseköğrenimdeki artışın sürdüğünü ortaya koyuyor; bu veriler, yerel politikaların ve eğitim programlarının önceliklerinin şekillendirilmesinde yol gösterici nitelik taşıyor.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU’NUN (TÜİK) ULUSAL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI (UEİVT) VERİLERİNE GÖRE, ERZURUM’DA 6 VE DAHA YUKARI YAŞTAKİ NÜFUSUN EĞİTİM DURUMUNA YÖNELİK ÇARPICI RAKAMLAR AÇIKLANDI.