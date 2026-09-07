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Erzurum'da genç eczacılara yönelik yardımcı eczacı eğitimi ve istihdam desteği

Erzurum’da 7 Eylül 2026’da başlayacak yardımcı eczacı kursu 15 kişiye eğitim verecek; destek ödemeleri ve eğitici ücretleri artırıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Erzurum'da genç eczacılara yönelik yardımcı eczacı eğitimi ve istihdam desteği

Erzurum'da yardımcı eczacı kursu başladı

Türkiye İş Kurumu ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasındaki iş birliği protokolü Erzurum'da uygulamaya konuldu. Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Erzurum 13. Bölge Eczacılar Odası arasında imzalanan protokolle yardımcı eczacı mesleğinde 15 kişilik Mesleki Eğitim Kursu düzenlenecek.

kurs takvimi ve mali destekler:

Kurs, 7 Eylül 2026 tarihinde başlayıp 24 Şubat 2027'de tamamlanacak. Program, mesleğe yeni adım atan eczacıların saha deneyimi kazanmalarını ve eczanelerin nitelikli personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Kursiyerlere her fiili eğitim günü için yapılan zaruri gider ödemeleri, standart tutarın yüzde 30 fazlası olarak uygulanacak; eğiticilerin ücretlerinde de artırıma gidildi.

amaçlar ve saha odaklı yaklaşım:

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, sektör temsilcileriyle kurulan iş birliklerinin işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun eğitim ve istihdam modelleri geliştirmede önemli olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi ve istihdamla buluşturulması temel önceliklerimiz arasında yer alıyor. Sektör temsilcilerimizle kurduğumuz iş birlikleri sayesinde ihtiyaçları doğrudan sahadan tespit ediyor, eğitim çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz."

Erzurum Eczacı Odası Başkanı Uzm. Ecz. Selami Cengiz ise uygulama aşamasına geçen çalışmalardan memnun olduğunu belirterek, "Özellikle mesleğe yeni başlayan genç meslektaşlarımızın yardımcı eczacılık süreçlerini daha kolay tamamlayabilmeleri ve eczanelerimizin de bu süreçte desteklenmesi bizim için çok kıymetli" dedi. Cengiz, yürütülen çalışmaların yardımcı eczacılıkla sınırlı kalmayacağını; eczanelerin nitelikli personel ihtiyacına yönelik ek eğitim ve istihdam projelerinin planlandığını ifade etti.

Program, Erzurum'da hem genç eczacıların mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmayı hem de bölgedeki eczanelerin insan kaynağı ihtiyaçlarına katkı sağlamayı hedefliyor. İş birliğinin önümüzdeki dönemde genişletilmesi ve yeni eğitimli personel ihtiyacına yönelik ilave çalışmaların yürütülmesi planlanıyor.

TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ (TEB) ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ...

TÜRKİYE İŞ KURUMU İLE TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ (TEB) ARASINDA İMZALANAN İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ ERZURUM’DA HAYATA GEÇİRİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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