Trabzon'da zabıta haftasında saha ekiplerinin emek ve fedakârlığı vurgulandı

ziyaret ve kutlama:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Zabıta Teşkilatı’nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası kapsamında, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Erdoğan Sadıklar ile ekibini kabul ederek tebrik ve teşekkürlerini iletti.

sahadaki görev ve temasın önemi:

Genç, zabıta ekiplerinin vatandaşlarla birebir temas halinde olduğunu vurgulayarak, Bazen esnafımızın kapısını çalıyor, bazen bir vatandaşımızın sorununa çözüm oluyorlar. Şehrimizin düzeni, huzuru ve sükunu için büyük bir gayret gösteriyorlar ifadelerini kullandı.

Zabıtalığın fedakârlık gerektiren bir görev olduğunu belirten Genç, Zabıtamız mesai mefhumu tanımadan belediyemiz adına önemli bir görevi ifa ediyor. Zabıtamız belediyemizin sahadaki gücü, hemşehrilerimize yansıyan yüzüdür. Zor şartlarda gösterdikleri fedakarlık ve gayret için her bir mesai arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız sözleriyle ekiplerin özverisini takdir etti.

Başkan Genç, zabıta personelinin şehir düzenine ve halkın günlük hayatına yaptığı katkıya dikkat çekerek, çalışmalarının sürdürülebilirliği ve sahadaki etkinliğin korunmasının önemine değindi.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET METİN GENÇ, ZABITA HAFTASI'NI KUTLAYARAK GÖREV YAPAN PERSONELE TEŞEKKÜR ETTİ.