Havza yeni eğitim yılına güvenli başlangıç için önlemleri güçlendiriyor

Havza'da okul güvenliğine yönelik hazırlıklar tamamlanıyor

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesi okul güvenliğinin sağlanmasına yönelik alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantıya Havza Kaymakamı Samet Serin başkanlık etti. Görüşmelerde, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerinin sağlanması öncelik olarak belirlendi.

Öncelikli tedbirler:

Toplantıda okul giriş-çıkış saatlerinde öğrenci güvenliğinin tesis edilmesi, okulların çevrelerinde denetimlerin artırılması ve trafik güvenliğine yönelik uygulamaların sıklaştırılması gerektiği vurgulandı. Özellikle servis, yaya yolları ve okul önleri trafik akışının düzenlenmesi ile öğrenci iniş-biniş noktalarının güvenli hale getirilmesi ana hedefler arasında yer aldı. Kaymakam Serin, okulların yalnızca eğitim alanı değil güvenli yaşam alanı olması gerektiğini söyleyerek ailelerin ve toplumun da sorumluluk taşıdığını hatırlattı.

Kurumsal iş birliği ve uygulama:

Görüşmede, emniyet ve jandarma tedbirlerinin yanı sıra belediye, milli eğitim ve sosyal hizmetler arasında sıkı koordinasyon sağlanmasının önemi belirtildi. Toplantıya katılanlar arasında Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Başkomiseri Mehmet Tekinasa, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mehmet Bitirir, Jandarma Merkez Karakol Komutanı Teğmen Semih Şahin, İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Uzman Çavuş Murat Kambur ile Havza Sosyal Hizmetler Müdürü Sezen Necla Mutlu Güvendi yer aldı. Katılımcılar, yeni dönemde denetimlerin ve trafik güvenliği çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.

Toplantı sonunda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içinde geçirilmesi için ilgili kurumların iş birliği içinde çalışmaya devam edeceği kararı alındı. Alınan kararların saha uygulamalarıyla desteklenmesi ve velilerle iletişimin artırılması planlanıyor.

HAVZA’DA YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN TEDBİRLER GÖRÜŞÜLDÜ