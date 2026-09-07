Dolar 48,4303 +0,00%
Euro 56,3336 +0,15%
Bist 14.106,73 +0,67%
Altın Gram 6.970,38 -1,39%
EUR/USD 1,1628 +0,06%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Sivrihisar'da küçüklerin okul heyecanı başladı

Sivrihisar'da 2026-2027 uyum haftasıyla okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı; oryantasyon etkinlikleriyle kaynaşma hedefleniyor.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 12:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sivrihisar'da küçüklerin okul heyecanı başladı

Sivrihisar'da uyum haftasıyla yeni eğitim yılı başladı

Sivrihisar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı. İlk kez okul sırasına oturan minikler, velileriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde yerini aldı.

sınıflarda ilk gün atmosferi:

Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışan öğrencilerin heyecanı ve sevinci dikkat çekti. Okul bahçeleri ve sınıflar, çocukların neşesiyle dolarken, öğretmenlerin sıcak karşılaması ve yönlendirmeleri ortamın güvenli ve samimi olmasına katkı sağladı.

oryantasyon ve etkinlik programı:

Oryantasyon etkinlikleri kapsamında öğretmenler eşliğinde okulu ve sınıflarını tanıyan öğrenciler, kısa süreli etkinliklerle okula alışma sürecine başlandı. Veliler de bahçede çocuklarını izleyerek bu sürece ortak oldu.

İlçe milli eğitim yetkilileri, uyum haftası boyunca öğrencilerin okula adapte olmasını kolaylaştıracak ve arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlayacak çeşitli etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Amaç, ilk günün yarattığı olumlu enerjiyi sürdürülebilir kılmak ve çocukların güvenli bir başlangıç yapmasını desteklemektir.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL...

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okullar yeni döneme eksiksiz kitapla hazırlanıyor
images

Başkentte küçük öğrenciler için uyum haftası başladı: aile katılımı ön planda
images

Edremit kaymakamı eğitim yönetimiyle yeni dönemi şekillendiriyor
images

Veliler sıralarda: çocukların okuluna birlikte ilk adımı attılar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayhan'la kapanan Çanakkale kültür yolu dokuz günlük maratonu noktaladı

Aydın'da müze ziyaretlerinde devlet müzelerine düşüş, özel müzelere büyük ilgi

Yazın bereketi kış sofralarına: Malkara'da kadınların imecesi

Bodrum'da jandarmanın baskınında eski avukat da tutuklandı

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Üsküdar'da meclis dengeleri değişti: dört eski CHP'li AK Parti'ye geçti