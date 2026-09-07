Sivrihisar'da küçüklerin okul heyecanı başladı

Sivrihisar'da uyum haftasıyla yeni eğitim yılı başladı

Sivrihisar ilçesinde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı uyum haftası kapsamında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ders başı yaptı. İlk kez okul sırasına oturan minikler, velileriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren okul bahçelerinde yerini aldı.

sınıflarda ilk gün atmosferi:

Sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle tanışan öğrencilerin heyecanı ve sevinci dikkat çekti. Okul bahçeleri ve sınıflar, çocukların neşesiyle dolarken, öğretmenlerin sıcak karşılaması ve yönlendirmeleri ortamın güvenli ve samimi olmasına katkı sağladı.

oryantasyon ve etkinlik programı:

Oryantasyon etkinlikleri kapsamında öğretmenler eşliğinde okulu ve sınıflarını tanıyan öğrenciler, kısa süreli etkinliklerle okula alışma sürecine başlandı. Veliler de bahçede çocuklarını izleyerek bu sürece ortak oldu.

İlçe milli eğitim yetkilileri, uyum haftası boyunca öğrencilerin okula adapte olmasını kolaylaştıracak ve arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlayacak çeşitli etkinliklerin devam edeceğini bildirdi. Amaç, ilk günün yarattığı olumlu enerjiyi sürdürülebilir kılmak ve çocukların güvenli bir başlangıç yapmasını desteklemektir.

SİVRİHİSAR İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI UYUM HAFTASI KAPSAMINDA OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ DERS BAŞI YAPTI.