Veliler sıralarda: çocukların okuluna birlikte ilk adımı attılar

Osmaneli'de veliler sınıflara adım attı:

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Osmaneli ilçesinde de yeni eğitim öğretim yılı öncesinde başlayan uyum süreci bu yıl velilere yönelik uygulamayla dikkat çekti. Program, okul öncesi, ilkokul 1. sınıf ve diğer kademelerdeki öğrencilerin okula ve eğitim ortamına alışmasını amaçlıyor; ilk günde veliler sıralara oturarak sürecin parçası oldu.

velilere verilen bilgiler:

Okullarda düzenlenen toplantılarda ailelere, çocukların yeni bir eğitim ortamına uyum sağlarken karşılaşabilecekleri durumlar anlatıldı. Velilere okul-aile iş birliğinin önemi, günlük rutinlerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve evde çocuklara destek olma yöntemleri hakkında rehberlik yapıldı.

okul yönetimi ve öğretmenlerin çalışmaları:

Uyum süreci kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Arslan da velilerle bir araya gelerek sürecin öğrencilerin öğretmenlerine ve arkadaşlarına alışmasında oynadığı rolü vurguladı ve velilerin sağladığı desteğin önemine değindi. Konuşmanın ardından okul yöneticileri ve öğretmenler, öğrencilerin eğitim hayatına sağlıklı bir başlangıç yapabilmesi için yürüttükleri hazırlıkları aktardı.

Bu yılki uygulama renkli görüntülere sahne oldu; veliler çocuklarının oturacağı sıralarda yer alarak sınıf ortamını yakından tanıma fırsatı buldu ve hem öğrenci hem aile perspektifinden uyum sürecine katkı sağlandı.

OSMANELİ İLÇESİNDE DE YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE BAŞLAYAN UYUM SÜRECİNDE BU YIL FARKLI BİR UYGULAMAYA İMZA ATILDI. ÖĞRENCİLERİN OKULA VE EĞİTİM ORTAMINA ALIŞMALARINI AMAÇLAYAN PROGRAMIN İLK GÜNÜNDE SIRALARA BU KEZ ÖĞRENCİLER YERİNE VELİLER OTURDU.