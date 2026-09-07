Düzce’de geniş çaplı denetimde 216 araç trafikten men edildi

Düzce'de hafta içi yürütülen trafik denetimi

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri, 6 Eylül 2026 tarihleri arasında geniş kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, kent genelinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla çok sayıda noktada eş zamanlı kontroller yaptı.

Yapılan denetimlerde 15 binden fazla araç ve motosiklet kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere yönelik sıkı işlem uygulandı. Denetimler sonucunda 1.395 sürücüye idari para cezası verildi ve toplam 216 araç trafikten men edildi.

denetimin kapsamı:

Ekiplerin kontrolleri, ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri uygulaması, araçların ışık donanımı, teknik değişiklikler ve hız ihlalleri gibi trafik güvenliğini doğrudan etkileyen konulara odaklandı. Ayrıca kırmızı ışık ihlali, yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme ve araç kullanırken cep telefonu kullanımı da denetlenen başlıca ihlaller arasında yer aldı.

uygulama ve sonuçları:

Denetimler sırasında tespit edilen eksiklikler ve kurallara uymayan davranışlar nedeniyle ekipler, sürücülere hem para cezası uyguladı hem de mevzuata aykırı tespit edilen araçları trafikten men etti. Yetkililer, düzenli denetimlerin trafik güvenliğinin sağlanmasında ve ihlallerin azaltılmasında etkili olduğunu vurguladı.

Jandarma ve Polis ekipleri, denetimlerin devam edeceğini belirterek sürücülere kurallara uymaları ve trafikte dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

DÜZCE'DE TRAFİK EKİPLERİ KURAL TANIMAYAN SÜRÜCÜLERE İZİN VERMİYOR. 31 AĞUSTOS - 6 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN DENETİMDE BİN 395 ARAÇ SÜRÜCÜNE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI 216 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.