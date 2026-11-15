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Erzurum'da kışa hazırlık: güvenli ulaşım ve hızlı müdahale hedeflendi

Erzurum'da Vali Aydın Baruş başkanlığında 2026-2027 kış tedbirleri toplantısı yapıldı; kar, buzlanma, tipi ve ulaşım güvenliği için koordinasyon sağlandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Erzurum'da kışa hazırlık: güvenli ulaşım ve hızlı müdahale hedeflendi

toplantının açılışı ve genel vurgu:

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında AFAD Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026-2027 kış tedbirleri toplantısında, kış mevsimine girilirken hava koşullarında ani değişiklikler yaşanabildiği bir kez daha hatırlatıldı. Vali Baruş, olumsuz hava koşullarının trafik güvenliği üzerindeki etkilerinin önemine dikkat çekti ve alınacak tedbirlerin yol güvenliğini önceliklendireceğini belirtti.

riskler ve öncelikli önlemler:

Toplantıda kar yağışı, buzlanma, sis ve tipi gibi olumsuzlukların yol ve ulaşım koşullarını nasıl etkilediği ele alındı. Bu kapsamda trafik kazalarının önlenmesi, yolların açık tutulması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi gibi öncelikli alanlar vurgulandı. Olumsuzluklar nedeniyle arazide veya yollarda mahsur kalan vatandaşlara zamanında ulaşmanın önemine özellikle değinildi.

kurumların rolleri ve koordinasyon beklentileri:

Vali Baruş, kurumların kendi sorumluluk alanlarında gerekli hazırlıkları yapması gerektiğini söyledi ve kış tedbirlerinin etkin şekilde yürütülmesi için kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun şart olduğunu ifade etti. Sağlık yardımı gerektiren durumlarda vatandaşların hızla sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi ve vatandaşların hava koşullarına ilişkin zamanında bilgilendirilmesi öncelikler arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca 2026-2027 kış sezonunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler, kurumların görev ve sorumlulukları ile yürütülecek çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Toplantının amacı, alınması gereken önlemleri önceden belirleyerek sahada hızlı ve koordineli müdahale mekanizmalarını güçlendirmek oldu.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, 2026-2027 KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI, AFAD TOPLANTI...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ’UN BAŞKANLIĞINDA, 2026-2027 KIŞ TEDBİRLERİ TOPLANTISI, AFAD TOPLANTI SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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