Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Vali Aydın Baruş pazaryolu'nda kurumları ve vatandaşları yerinde dinledi

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Pazaryolu'nda kaymakamlık, belediye, hastane ve şehit ailelerini ziyaret ederek yapılan hizmet ve projeleri inceledi.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vali Aydın Baruş pazaryolu'nda kurumları ve vatandaşları yerinde dinledi

Vali Baruş’un Pazaryolu ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazaryolu’nda bir dizi temas ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyaretinde Kaymakam Ömer Levent Türk ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı.

kamu kurumları ve belediye incelemeleri:

Kaymakamlıkta düzenlenen brifingin ardından Vali Baruş, Pazaryolu Belediyesine geçerek Belediye Başkanı İbrahim Şahin ile bir araya geldi. Belediye çalışmaları ve ilçede sunulan hizmetler değerlendirildi; ilçenin gelişimine yönelik yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı.

halk, sağlık hizmetleri ve şehit aileleriyle buluşma:

İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Vali Baruş, iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Baruş, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Program kapsamında Pazaryolu İlçe Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş, merkezde sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Baruş, şehit Hüseyin Gökçimen’in ailesini ziyaret ederek aile bireyleriyle yakından ilgilendi ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ziyaretler çerçevesinde Muhlis Kurt ve Canpaşa Kurt gibi ilçenin büyükleri de ziyaret edilerek kendileriyle sohbet edildi.

eğitim tesisi dönüşümü ve güvenlik eşlikleri:

Hasan Basri Demirbağ Pansiyonu olarak kullanılan ve öğretmenevine dönüştürülen binada incelemelerde bulunan Vali Baruş, binanın mevcut durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay de eşlik etti.

Vali Aydın Baruş’un Pazaryolu programı, kurum incelemeleri, saha temasları ve vatandaş buluşmalarıyla tamamlandı; ziyaretler sırasında ilçenin hizmet ve ihtiyaçlarına yönelik notlar alındı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA PAZARYOLU İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK BİR DİZİ...

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA PAZARYOLU İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK BİR DİZİ TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

gaziantep'in menengiç kahvesi soğuk günlerin tercihine dönüştü
images

İmam hatibin atölyesinden ahşaba yansıyan üç boyutlu hüsn-i hat
images

Oğuzeli'nde zeytin hasadı sürüyor; verim iyi ama yağ fiyatları geriledi
images

Gaziantep'in yerel sıcaklığı: menengiç kahvesi soğuk günlerin favorisi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

İzmir açıklarında kurtarılan ve yakalanan düzensiz göçmenler için ortak müdahale

Üst çene kemiği 14 yıllık kayıp dosyasını aydınlattı

Kağıthane'den Şişli'ye uzanan zula operasyonunda 1 kilo 800 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Kimlik ve sürücü belgesi yenileme çağrısı: son güne kalmayın

TREND HABERLER

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor