Vali Aydın Baruş pazaryolu'nda kurumları ve vatandaşları yerinde dinledi

Vali Baruş’un Pazaryolu ziyareti

Erzurum Valisi Aydın Baruş, ilçe ziyaretleri kapsamında Pazaryolu’nda bir dizi temas ve inceleme gerçekleştirdi. Ziyaretinde Kaymakam Ömer Levent Türk ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Baruş, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden çalışmalar ve projeler hakkında brifing aldı.

kamu kurumları ve belediye incelemeleri:

Kaymakamlıkta düzenlenen brifingin ardından Vali Baruş, Pazaryolu Belediyesine geçerek Belediye Başkanı İbrahim Şahin ile bir araya geldi. Belediye çalışmaları ve ilçede sunulan hizmetler değerlendirildi; ilçenin gelişimine yönelik yürütülen faaliyetler ayrıntılı şekilde ele alındı.

halk, sağlık hizmetleri ve şehit aileleriyle buluşma:

İlçe merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Vali Baruş, iş yerlerini ziyaret ederek esnaflarla sohbet etti ve taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Vali Baruş, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Program kapsamında Pazaryolu İlçe Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Baruş, merkezde sunulan sağlık hizmetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Baruş, şehit Hüseyin Gökçimen’in ailesini ziyaret ederek aile bireyleriyle yakından ilgilendi ve devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade etti. Ziyaretler çerçevesinde Muhlis Kurt ve Canpaşa Kurt gibi ilçenin büyükleri de ziyaret edilerek kendileriyle sohbet edildi.

eğitim tesisi dönüşümü ve güvenlik eşlikleri:

Hasan Basri Demirbağ Pansiyonu olarak kullanılan ve öğretmenevine dönüştürülen binada incelemelerde bulunan Vali Baruş, binanın mevcut durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay de eşlik etti.

Vali Aydın Baruş’un Pazaryolu programı, kurum incelemeleri, saha temasları ve vatandaş buluşmalarıyla tamamlandı; ziyaretler sırasında ilçenin hizmet ve ihtiyaçlarına yönelik notlar alındı.

ERZURUM VALİSİ AYDIN BARUŞ, İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA PAZARYOLU İLÇESİNİ ZİYARET EDEREK BİR DİZİ TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU.