Oltu'nun 40 yıllık çınarı İmdat Doğan mesleğini tutkuyla sürdürüyor

Oltu'nun 40 yıllık ustası İmdat Doğan

Erzurum'un Oltu ilçesinde, Aslanpaşa Camii Sokak'ta 40 yıldır dükkanını açık tutan İmdat Doğan, 63 yaşında olmasına rağmen mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor. İlçenin en eski ayakkabı tamircilerinden biri olarak tanınan Doğan, yılların verdiği beceri ve güvenle komşulara hizmet veriyor.

Ustalık ve günlük işler:

Doğan, günlük işlerinin arasında ayakkabı pençesi, dikim ve taban değişimi gibi tamirleri; ayrıca çanta ve valiz tamirini sayıyor. İşlemleri uzun yılların pratiğiyle hızlı ve sağlam gerçekleştirdiğini belirtiyor. Bu beceriler, Oltu sakinlerinin güvenini kazanmasında belirleyici oldu.

Gelecek kaygısı ve mesleğe bakış:

Mesleğine duyduğu sevgi ve alın teriyle ekmeğini kazanmanın önemini vurgulayan Doğan, 'Oltu’da benden daha uzun süredir bu işi yapan başka bir ayakkabı tamircisi olduğunu düşünmüyorum. İlçenin en eski tamircilerinden biriyim' diyerek deneyimini aktarıyor. Bununla birlikte, gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesinden dolayı geleceğe dair kaygı taşıyor: 'Ben bu işi bıraktığımda yerimi dolduracak birinin olup olmayacağını bilmiyorum.'

Doğan için ustalık sadece iş yapmak değil, aynı zamanda 'kendi işini yapmak, alın teriyle helal para kazanmak' anlamına geliyor. Yıllardır süren sadakat ve iş disiplini, onu Oltu'da tanınan ve güvenilen bir isim haline getirdi.

İMDAT DOĞAN, ASLANPAŞA CAMİİ SOKAK'TA 40 YILDIR AYAKKABI TAMİRCİLİĞİ YAPARAK MESLEĞİNİ İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA SÜRDÜRÜYOR.