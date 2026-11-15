Kırsalda üretim nabzı: Pasinler ve Aziziye'de tarım ve hayvancılık değerlendirmesi

saha ziyareti ve üretici buluşmaları

Erzurum Tarım ve Orman İl Müdürü Alpaslan Kenger, saha çalışmaları kapsamında Pasinler ve Aziziye ilçelerinde bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Ziyaretler sırasında öncelikli olarak sebze üretimine ayrılmış alanlar ve bölgedeki ticaret altyapısı mercek altına alındı.

tarımsal üretim ve pazarlama süreçleri:

Kenger, ilk olarak lahana üretiminin yapıldığı tarlaları ve bölgedeki sebze halini gezerek üretim koşulları ile ürünlerin pazarlanma süreçleri hakkında yetkililerden ve esnaftan bilgi aldı. Program kapsamında patates üretim alanlarına da gidilerek devam eden hasat süreci yerinde izlendi; üreticilerle verimlilik, sezon planlaması ve sürdürülebilirlik konularında değerlendirmeler yapıldı.

hayvancılık faaliyetleri ve yerinde değerlendirme:

Bitkisel üretim incelemelerinin ardından Kenger, Pasinler ilçesinde faaliyet gösteren bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretler, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin birbirine bağlı yapısını ortaya koyarken, saha buluşmaları üreticilerin ihtiyaçlarının ve pazarlama zincirinin öneminin tekrar gündeme gelmesini sağladı.

Yetkililerle ve üreticilerle sürdürülen diyaloglar, yerinde tespitlere dayalı değerlendirmelerin süreceği ve İl Müdürlüğü'nün takiplerinin devam edeceği yönünde sonlandı.

ERZURUM TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRÜ ALPASLAN KENGER, PASİNLER VE AZİZİYE İLÇELERİNDE LAHANA VE PATATES ÜRETİM ALANLARI, SEBZE HALİ İLE HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.