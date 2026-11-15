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Erzurum'da gıda güvenliği için saha seferberliği: bir haftada 239 denetim

06 Kasım-13 Kasım 2026'de Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte 239 gıda denetimi yaptı; 9 numune alındı, 15 başvuru sonuçlandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 09:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Erzurum'da gıda güvenliği için saha seferberliği: bir haftada 239 denetim

denetimler sürüyor:

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 06 Kasım-13 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan bir haftalık dönemde il genelinde toplam 239 denetim gerçekleştirildi.

denetimlerin kapsamı ve uygulama:

Gıda kontrol görevlileri, müdürlüğün açıklamasına göre özellikle gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerleri olmak üzere çeşitli işyerlerinde mevzuata uygunluk denetimi yaptı. Çalışmalar saha incelemeleri, işyeri kayıtlarının kontrolü ve hijyen uygulamalarının izlenmesini içerdi.

numune ve şikayet işlemleri:

Denetimler sırasında mevzuata uygunluğun teyidi amacıyla 9 adet numune alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Ayrıca vatandaşların bildirimlerini ilettiği Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen 15 başvuru ekiplerce titizlikle değerlendirilip sonuçlandırıldı.

Yetkililer, tüketici sağlığını korumaya yönelik denetimlerin kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini vurguladı ve vatandaşlara gıda kaynaklı şüphe ve şikayetleri Alo 174 üzerinden bildirmeleri çağrısında bulundu.

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI AMACIYLA...

ERZURUM İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENİLİR GIDAYA ULAŞMASI AMACIYLA KENT GENELİNDE YÜRÜTTÜĞÜ DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER TARAFINDAN 06 KASIM-13 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA 239 DENETİM YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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