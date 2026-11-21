Erzurum'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi:

Erzurum Kuyumcular Çarşısı'nda 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında gerçekleşen olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre, elektrikli scooter ile bölgeye gelen iki silahlı şüpheli, bir kuyumcu dükkânına girerek hırsızlık girişiminde bulundu.

Olayın detayları:

Soygun girişimi sırasında iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ile Cem Özolti kardeşler hedef alındı. Kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından vurulduğu bildirildi. Yaralılar, olayın hemen ardından kendi imkânlarıyla hastaneye götürüldü; yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Görgü tanıkları ve müdahale:

Olayın ardından çarşıya toplanan vatandaşlar şüphelilere tepki gösterdi. Kalabalığın öfkesi nedeniyle iki şüpheliyi güçlükle sakinleştiren polis ekipleri, zanlıları olay yerindeki kalabalığın arasından çıkardı. Hırsızlık girişimi ve çatışma anları, iş yeri ve çarşıdaki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesine polis tarafından devam ediliyor.

Erzurum’da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kamerada: 2 kardeş yaralandı