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Erzurum'da sonbahar yapraklarıyla kar beyazı bir arada

Erzurum’da aniden bastıran kar, sarı ve yeşil yapraklı ağaçlarla tarihi yapıların üzerinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzurum'da sonbahar yapraklarıyla kar beyazı bir arada

kartpostallık görüntüler oluştu:

Erzurum'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde adeta görsel bir şölen oluştu. Sonbaharın son günlerinde sarıya bürünen ağaçlar, henüz dökülmemiş yeşil yapraklar ve aniden bastıran beyaz kar örtüsü aynı karede buluşarak seyri doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.

gece başlayan yağış şehir merkezini beyaza bürüdü:

Önceki gün gece saatlerinde şiddetini artıran ve zaman zaman yüksek kesimlerde etkili olmaya devam eden kar yağışı, kısa sürede şehir merkezini beyaz bir gelinlik gibi kapladı. Kent merkezinde kışın habercisi kar örtüsü ile sonbaharın simgesi yaprakların bir arada görülmesi nadir bir doğa olayı yarattı.

tarihi dokuda renk cümbüşü:

Doğanın sunduğu bu çok renkli kontrasta, Erzurum’un asırlık Selçuklu ve Osmanlı mirası tarihi yapıları da eşlik etti. Çifte Minareli Medrese, Üç Kümbetler ve Erzurum Kalesi gibi simge mekanlar beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçlardaki renk cümbüşüyle birleşen görüntüler fotoğraf karelerine yansıdı.

Bu büyüleyici atmosferi değerlendiren fotoğraf tutkunları ve vatandaşlar, tarihi alanlara akın ederek anı ölümsüzleştirdi. Kentte kısa sürede oluşan bu çok sezonlu manzaralar sosyal medyada da geniş ilgi gördü.

ERZURUM&#039;DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KENT MERKEZİNDE ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTU....

ERZURUM'DA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KENT MERKEZİNDE ADETA GÖRSEL BİR ŞÖLEN OLUŞTU. SONBAHARIN SON GÜNLERİNDE SARIYA BÜRÜNEN AĞAÇLAR, HENÜZ DÖKÜLMEYEN YEŞİL YAPRAKLAR VE ANİDEN BASTIRAN BEYAZ KAR ÖRTÜSÜ AYNI KAREDE BULUŞARAK SEYRİ DOYUMSUZ MANZARALAR ORTAYA ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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