Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Bursa'da sinyal vermeyen sürücünün ani dönüşü refüje çıkardı

Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde sinyal vermeden orta şeritten sağa dönen araç, sağ şeritteki otomobille çarpıştı; araç refüje çıktı, yaralanma olmadı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:52

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da sinyal vermeyen sürücünün ani dönüşü refüje çıkardı

Bursa Ankara Yolu Caddesi'nde araç refüje çıktı:

Kaza, Bursa Ankara Yolu Caddesi'nin İzmir istikameti, Davutdede metro istasyonu önünde meydana geldi. Orta şeritte seyir halinde olan bir otomobil, sinyal vermeden ani manevrayla sağa dönmek istedi; bu sırada sağ şeritte ilerleyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı.

Kaza anına ilişkin görüntüler:

Kaza anı, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde orta şeritte ilerleyen otomobilin bir anda sağa yönelerek sağ şeritteki araca çarptığı ve çarpmanın ardından diğer aracın refüje çıktığı anlar saniye saniye yer aldı.

Hasar ve yaralanma durumu:

Kazada yaralanan olmadı, ancak iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Olay yerindeki araçların konumu ve çarpmanın etkisi videoda net biçimde görüldü.

Bursa&#039;da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Bursa'da hatalı dönüş yapan otomobil kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erbil'de sağanak sele dönüştü: 1 ölü, 5 yaşında bir çocuk kayıp
images

Gece yarısı Çubuk'ta ev yangını: dumandan etkilenenler merdivenle tahliye edildi
images

Manavgat'ta uyuşturucu etkisindeki kişi tahrayla caddeyi birbirine kattı
images

Samsun'da gece yarısı kaza: alkollü sürücü karşı şeride geçince 4 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Diyarbakır'da bel ameliyatlarında küçük kesili perkütan vidalama dönemi

Sonbaharda Dumanlı Yaylası'nda renk cümbüşü

Kök boyanın izinden: Selçuk'tan saraylara uzanan halıcılık mirası

Üçpınar'da zeytin festivali halkın öncülüğünde yoğun ilgi gördü

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Karabük'te eğitimde iş birliği öne çıktı: EDEP koordinasyon toplantısı yol haritasını belirledi