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Karlı dağları aşan göçerlerin ılıman Iğdır yolculuğu

Kars'ta aniden bastıran kar ve tipi, Ardahan yaylalarından Iğdır'a göç eden küçükbaş sürülerini hazırlıksız yakaladı; dron görüntüleri zorluğu ortaya koyuyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:51

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Aslı Han

Karlı dağları aşan göçerlerin ılıman Iğdır yolculuğu

Kars'ta göçerlerin kar altındaki yürüyüşü

Kars'ta etkili olan kar yağışı, yaz aylarını Ardahan ve çevresindeki yaylalarda geçiren göçerleri hazırlıksız yakaladı. Küçükbaş hayvan sürüleriyle Iğdır'a gitmek üzere yola çıkan göçerler, karla kaplanan dağlık güzergâhlarda soğuk, tipi ve zorlu arazi koşullarıyla mücadele ediyor. Beyaz örtü altındaki bu uzun yolculuk, dron ile kaydedilen görüntülerde geniş açıyla görüldü.

güzergah ve hava koşulları:

Göçerler, yazı yaylalarda geçirdikten sonra kışı geçirmek üzere Iğdır'a hareket ediyor. Ancak sonbaharın son günlerinde havaların ani soğuması ve yüksek kesimlerde etkili olan kar, dönüş sürecini zorlaştırdı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yollar karla kaplanıyor, tipinin etkisiyle görüş azalıyor ve zeminde kayma riski artıyor. Bu koşullar hem insanların hem de hayvanların ilerleyişini yavaşlatıyor.

göçerlerin çabaları ve yaşam koşulları:

Yüzlerce küçükbaş hayvanı güvenle hedefe ulaştırmak için göçerler yoğun çaba harcıyor. Sürüleri bir arada tutmak, açıkta kalan genç ve hasta hayvanları korumak öncelikler arasında. Göçerlerden Murat Çinkılıç yol koşullarını ve ruh halini şu sözlerle anlattı: "İnşallah açar yine tabi ki yağar, bir baktın kapattı. Bir baktın açtı hava iki ay sürdü, herkes koyununu malını çıkarır otarır. Zevk alıyorsun, işte hayvanlarla iç içesin otladığı zaman hoşuna gidiyor. Tabi zorlu yönleri oluyor. Soğuk olunca üşüyorsun. Ayağın kayıyor, gezemiyorsun. İnsan ister istemez yoruluyor. Hayvanlarımız için mecburuz".

havadan görüntüler ve yolculuğun görünümü:

Dron görüntülerinde, karla kaplı geniş arazide ilerleyen küçükbaş sürüleri ve göçerlerin bir arada tutma çabası net şekilde izleniyor. Görüntüler, beyaz örtü ve rüzgârın oluşturduğu tipinin arasında ilerleyen insanların, hayvanların ve yorulmuş patikaların izlerini gösteriyor. Zorlu hava şartlarına rağmen göçerler, kar ve tipiye yakalanmadan daha ılıman iklime sahip Iğdır'a ulaşmayı hedefliyor ve yollarına devam ediyorlar.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜLERİYLE IĞDIR&#039;A GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN GÖÇERLER, KARLA KAPLANAN DAĞLIK...

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SÜRÜLERİYLE IĞDIR'A GİTMEK ÜZERE YOLA ÇIKAN GÖÇERLER, KARLA KAPLANAN DAĞLIK BÖLGELERDE ZORLU DOĞA ŞARTLARIYLA MÜCADELE EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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