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Adana'da fırtına uyarısı: rüzgar yer yer saatte 80 kilometreye ulaşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'da kuzey yönlerinden esecek rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine çıkabileceğini ve hızın yer yer 80 km/saate ulaşabileceğini bildirdi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Aslı Han

Adana'da fırtına uyarısı: rüzgar yer yer saatte 80 kilometreye ulaşacak

adana için meteorolojik değerlendirme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Adana Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 8 Kasım Pazar günü kent genelinde kuzey yönlerinden esecek rüzgarın zaman zaman kuvvetini artırarak fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın genel olarak saatte 50-70 kilometre hızla esmesi, yer yer ise saatte 80 kilometreye ulaşması tahmin ediliyor.

Hava durumu raporunda kentte havanın çok bulutlu olacağı, gündüz en yüksek sıcaklığın 17 derece, gece en düşük sıcaklığın 12 derece civarında seyredeceği öngörüldü. Özellikle gün içinde etkisini artırması beklenen rüzgarın hissedilen sıcaklığı düşüreceği ve soğuk etkisi yaratacağı vurgulandı.

beklenen etkiler ve alınacak tedbirler:

Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunmasını istedi. Açık alanlarda, rüzgara açık bölgelerde bulunanların ve araç sürücülerinin tedbirli davranması; gevşek eşyaların bağlanması veya içeri alınması gerektiği bildirildi.

etkinin sonlanma zamanına ilişkin bilgi:

Raporda, kuvvetli rüzgarın akşam ve gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi. Yetkililer, kısa süreli ancak kuvvetli olabilecek bu rüzgara karşı gün içinde önlem almanın önemine dikkat çekti.

ADANA&#039;DA BUGÜN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

ADANA'DA BUGÜN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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