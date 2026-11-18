Erzurum Valiliği genel emirle hurda ve atıl araçların kaldırılmasını hedefliyor

Erzurum Valiliği, kent genelinde kamuya açık alanlar ile özel mülkiyete konu taşınmazlarda uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan hurda ve atıl araçların kaldırılmasına yönelik denetimleri artırdı. Genel Emir kapsamında cadde, sokak, meydan, park ve otopark gibi ortak kullanım alanlarında tespit edilen; uzun süre bırakılmış, terk edilmiş, hurda, hasarlı, buluntu veya kullanılamaz durumdaki araçlar kaldırılacak.

Denetimlerin amacı ve risklere karşı önlemler:

Valilik açıklamasında, bu araçların trafik akışını ve otopark kullanımını olumsuz etkilediği, çevre ve görüntü kirliliğine yol açtığı belirtildi. Ayrıca bakımsız ve kontrolsüz bırakılan araçların yangın ve patlama riski oluşturabileceğine dikkat çekildi. Denetimlerle kamu düzeni ve genel güvenliğin güçlendirilmesi, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına elverişli mekanların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

İcraat biçimi, yasal süreç ve sorumluluklar:

Uygulama kolluk kuvvetleri, belediye zabıta birimleri ve ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülecek. Kontrollerde tespit edilen araçlar hakkında yasal işlemler başlatılarak bulundukları yerlerden kaldırılacak ve belirlenen noktalarda muhafaza altına alınacak. Mevzuat hükümleri çerçevesinde; gerekli şartların oluşması halinde araçların satış ve geri dönüşüm işlemleri yapılacak.

Alınan karara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağı bildirildi. Ayrıca araçların kaldırılması ve muhafaza giderlerinin ilgili kişilerden tahsil edileceği vurgulandı.

Beklenen etkiler ve kent yaşamına katkılar:

Yürütülecek çalışmalarla vatandaşların ortak kullanım alanlarının daha etkin kullanılması, trafik akışının rahatlaması ve otopark kapasitesinin verimli hale getirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra çevre sağlığının korunması ve Erzurum'un kent estetiğine katkı sağlanması da hedefler arasında yer alıyor.

ERZURUM VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE KAMUYA AÇIK ALANLARDA VE ÖZEL MÜLKİYETE KONU TAŞINMAZLARDA UZUN SÜREDİR TERK EDİLMİŞ DURUMDA BULUNAN HURDA VE ATIL ARAÇLARIN KALDIRILMASINA YÖNELİK DENETİMLERİN ARTIRILDIĞINI DUYURDU.