Operasyonun kapsamı:

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 7258 sayılı Kanuna muhalefet şüphesiyle 12 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İhbarlar üzerine başlatılan soruşturmada, yasa dışı bahis faaliyetlerinin internet aracılığıyla organize edildiği iddiaları ele alındı.

Soruşturmanın odağı ve yöntemleri:

Yürütülen teknik incelemelerde, şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları yönünde bulgular elde edildi. Elde edilen veriler doğrultusunda 12 farklı ilde ikamet eden toplam 25 şüpheli tespit edildi.

Mali büyüklük ve gözaltılar:

Emniyet birimlerinin eş zamanlı müdahalesi sonucunda tespit edilen şüphelilerden 22 kişi yakalandı. Soruşturma kapsamında incelenen para transferlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar 500 milyon TL olduğu belirlendi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı ve banka ile dijital kanallara ilişkin ayrıntılı incelemeler sürüyor.

DENİZLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNESİNDE, YASA DIŞI BAHİS FAALİYETLERİNE YÖNELİK 12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. 25 ŞÜPHELİNİN TESPİT EDİLDİĞİ SORUŞTURMADA 22 KİŞİ YAKALANIRKEN, ŞÜPHELİLER ARASINDAKİ PARA TRANSFERLERİNİN TOPLAM İŞLEM HACMİNİN YAKLAŞIK 2,5 MİLYAR TL OLDUĞU BELİRLENDİ.