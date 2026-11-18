olayın gelişimi:
Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin ön kaputunda yangın çıktı. Olayı gören çevredekiler durumu yetkililere bildirerek müdahale çağrısında bulundu.
müdahale ve sonuç:
Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi ve bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangını büyümeden söndürdü.
Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınsa da müdahale gerektiren alevlenme nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin değerlendirme yaptıklarını bildirdi.
HATAY’IN DEFNE İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, BÜYÜMEDEN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
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